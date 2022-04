Hoy 12.15 hs. bendición de mascotas en el veredón de la parroquia

En el marco de la celebración por el Día del Animal que se conmemora hoy viernes 29 de abril se llevará a cabo una linda iniciativa en el veredón parroquial, Allí cura párroco Martín Ripa bendecirá a las mascotas que la comunidad quiera llevar. Al respecto, Ripa contó en “El Periodístico” con Ernesto Varela que “se trata de una celebración litúrgica que se suele realizar en muchos países. En realidad este ritual de bendecir animales tiene muchas fechas pero nosotros elegimos hoy 29 de abril que es su día, los que no puedan traerlos pueden llevarse una bendición. En otras ocasiones vamos al campo y a veces bendecimos el ganado. En otras ocasiones antes de venir a Las Flores lo hemos hecho en Ayacucho o Cacharí, además en lo personal adoro los animales porque son un regalo de Dios que tenemos que cuidar, es raro que una persona que sea buena y no quiera a los animales….antes no lo podíamos a hacer por la pandemia, yo antes visitaba las protectoras de animales, sé que hacen lo mejor para que no haya animales abandonados o maltratados.

EN EL DIA DEL TRABAJADOR

El domingo es un día importante, por San José Obrero, un gran abrazo a todos los trabajadores de nuestra comunidad y que todo sea para mejor en esta época que nos toca vivir, el trabajo nos dignifica y nos hace bien, y que podamos realizarnos y contribuir al desarrollo de todo y que todos podamos tener el trabajo que necesitamos para el sostén de nuestra familia.

