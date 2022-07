Hugo de Achával desde Palermo

En la mañana de “El Periodístico” conversamos con Hugo de Achaval, referente a nivel nacional y jurado en Palermo de los Caballos Criollos.

El titular de Cabañas “Las Javieras” habló este lunes en “El Periodístico” sobre su arribo a la Expo Rural 2022 con sus reconocidos caballos criollos.

La Exposición está muy linda, muy lindo el marco, mucha gente ávida de salir luego de la etapa más dura de la pandemia. Esto recién está comenzando pero ya han pasado un montón de cosas. Cada día hay un montón de actividades que pareciera que pasaron semanas. Siempre es positivo llevar el campo a la ciudad que es la idea de la organización acá en Palermo, en pleno centro de Capital Federal. Nos encontramos con un montón de gente de Las Flores, eso la verdad es muy lindo. Estábamos con Marcelo Pellejero en la pista ayer, con el amigo Zurro y sus ovejas y con gente que uno se va encontrando en los pasillos.

Hay mucho entusiasmo, muchas ganas de reencontrarse y de volver a vivir el clima de la Expo. Como te dije antes, está muy linda la Exposición, hasta han contratado músicos, no como antes que venían con un pen drive, es mucho más lindo ver a los artistas en vivo. Y los animadores que se “compran al público”, como Marcelo Pellejero con su don de gente, el payador Membriani, etc. Por otro lado, agregaba: En cuanto a maquinarias un marco muy pujante lo mismo con las distintas razas de animales, hay centros tradicionalistas que se preparan durante todo el año y tienen un nivel increíble que uno no termina de dimensionar por todas las cosas que presentan, las pilchas antiguas del caballo tenés que ser muy técnico y ser muy conocedor en cuanto por ejemplo a presentar un animal con un recado del 1800. Más allá de toda la vestimenta y demás, la gran diferencia la sigue haciendo el caballo. Ahora se le ponen puntaje a los caballos además y se está viendo un nivel muy bueno con animales bellísimos. También hay que destacar la postura y por supuesto al jinete y su vestimenta. En los últimos años se ha evolucionado mucho, a trazo grueso te puedo decir que como en los últimos años se han achicado aquellas grandes extensiones de campo, o por herencia o por distintos motivos, con un trabajo más intensivo. Los avances han hecho por ejemplo que las tareas demanden más de lo tecnológico y no tanto del animal que ahora tiene un rol protagónico más en la parte deportiva o competitiva y se han inventado un montón de pruebas de mayor o menor complejidad. El caballo criollo puede haber evolucionado hacia un caballo con más tinte deportivo si se permite la definición. El cuidado del caballo siempre es importante. Se ha evolucionado la alimentación desde potrillo por eso el caballo termina siendo un poco más grande en cuanto a su tamaño. Un caballo muy bueno de hace 20 años sigue siendo muy bueno en la actualidad.

Los remates se han ido segmentando, antes era grupal y ahora como que se está segmentando con remates privados. Fueron retirando los mejores ejemplares y eso hizo que se debilitaran un poco los remates públicos. En Palermo por ejemplo desde hace 5 o 6 años ya no se hacen remates particulares.

Estuvimos en la Jura de los caballos de trabajo, fue algo muy lindo, muchos participantes que se preparan a lo largo del año clasificando a través de competencias en distintos lugares para llegar a Palermo.

En lo internacional, se inició también la actividad, primero con una gran reunión que se va a hacer con animales de Sudamérica, va a ser en Uruguay, tenemos una yegua que va a ir, estamos contentos porque es representar al país.

ENTREVISTA A HUGO DE ACHAVAL

