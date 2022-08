Hugo Ruiz director de tránsito: “se colocarán cámaras inteligentes para detectar el uso del casco”

Luego de la partida de Hugo Vázquez, el flamante director de tránsito del municipio de Las Flores estuvo en “El Periodístico” conversando con Ernesto Varela luego del informe sobre las distintas actas realizadas días atrás.

“Ya tuvimos reuniones con el comisario y el jefe de la DDI para seguir trabajando contra las picadas de motos…también trabajamos con monitoreo para labrar el acta e ir al domicilio de la persona, se puede hasta secuestrar la moto…no solamente con el ruido de las motos, hay muchas problemáticas, el ingreso de transporte de carga, hacemos prevención, el acta se hace en última instancia, primero le explicamos que no se puede circular en el ejido urbano, repito, la prevención y avisar es lo primero, no pasamos y labramos el acta enseguida, se habla, se conversa, es un aviso, igual hay faltas graves y leves que el juzgado tiene la facultad de emitir un aviso si la falta es leve más si no tiene antecedentes, todo eso se tiene en cuenta..hay casos que el transportista ingresa por un problema mecánico y es una situación comprensible…tenemos un contacto telefónico que da resultado. Comenzaba diciendo Ruíz.

“La pandemia nos llevó a estar muy encerrados y cuando se reactivó a circular, el caudal de autos era muchísimo, al igual que en las rutas, cambio en lo que fue un accidente a tener más…” Por otro lado, agrego: El alcoholímetro se incorpora, lo entregamos a la Agencia para que lo calibre, vamos a trabajar con policía tomando las mediciones correspondientes…en el futuro se viene el alcohol cero. La persona con carnet profesional tiene que tener cero, si manejo un camión, es doble responsabilidad…” Hoy el personal incluye a 14 personas, se las evalúa, se le hace una entrevista, un encargado lo capacita y le enseña al uso del silbato y otros elementos…. El tránsito lo hacemos entre todos, si tomamos conciencia va a ser más fácil. Hay muchas motos con escape libre, sin luces ni espejo, se está con la modalidad de cambiar el escape el fin de semana, es decir, de lunes a jueves con escape libre, y los fines de semana que hay mas control, le colocan el silenciador.” Sobre la posibilidad de organizar una competencia para canalizar la necesidad de los jóvenes y que no se compita en la vía publica, dijo:

“Hay que tener espacios con las medidas necesarias y un seguro en el caso que se piense en organizar picadas como pasa en otras ciudades. Lo que vemos los fines de semana las motos se van a la laguna pero no pueden ir sin casco, de ahí pasan al country y si no siguen hasta la ruta 30. Lo que es tránsito y policía cuando trabajan juntos, se dispersan y no lo podemos correr. Vamos a identificar a las personas con escape libre para hacerles un apercibimiento cuando el juez así lo avale para ir a su domicilio…” sobre el uso de cámaras inteligentes que detecten si el motociclista posee casco, dijo: “Hay compradas cámaras de sanción, que sacan fotos a la persona, a la moto, próximamente se van a aplicar en Las Flores en distintos puntos estratégico…” En el ámbito educativo vial, expresó: La Agencia Vial hizo capacitación, entregó material a los docentes para que se trabaje en el tránsito en las escuelas…”

ENTREVISTA A HUGO RUIZ DIRECTOR DE TRANSITO

