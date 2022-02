Imponente Show de Kino en la A.J.B.T.

Kino el cantante como lo reconocen sus fans y el público en general, se presentó en la madrugada del sábado en la A.J.B.T. de la mano de Rafeca producciones. El evento que motivo a casi 600 almas, tuvo la gran participación del público con canticos que acompañaron al artista y su decena de músicos, repasando su gran repertorio, en un comienzo puntual (3 AM) el chivilcoyense se llevó la garantía de que el público florenses lo acompaña desde hace más de una década….»muchos temas nuevos no pudimos sacar por el tema de la pandemia, si no era un músico era otro que se me enfermaba y eso nos complicaba el ensayo, declaraba en la transmisión de FM Alpha. Previamente a la actuación de fondo, en la conducción y musicalización estuvo Emilio Delfante y en el escenario, Emanuel (de San Miguel del Monte) y Ricardo Matías de Las Flores.

