Increíble: sin final por un error de escritorio

(ver imágenes) Con los jugadores dentro de la cancha y con las tribunas repletas, se suspendió el partido entre Barrio Traut y Juventud Unida porque equivocadamente se pidió al APREVIDE la habilitación del estadio de Ferro y la final, ante una multitud, se iba a jugar hoy a las cuatro de la tarde en el CEF N 6. La gente, respondió de manera maravillosa y civilizada. Se devolvió la plata de la entrada a más de 1.000 personas.

(Por Flavio Iacomini)

En un acontecimiento histórico, que jamás sucedió en el futbol oficial de Las Flores, esta tarde, en el Centro de Educación Física N°6 se frustró la realización del partido final del campeonato Clausura 2022 que organiza la Liga de Futbol de Las Flores. Los motivos: en la confección de la planilla, que de manera rutinaria se realiza entresemana en la Comisaría de Moreno y Harosteguy, donde los clubes que ofician de locales solicitan al organismo de contralor de los estadios de la Provincia (APREVIDE) el permiso de habilitación de la cancha donde se juegan los partidos, se puso de manera involuntaria que el encuentro final se iba a disputar en la cancha de Ferrocarril Roca, cuando en realidad el encuentro había sido programado para jugarse hoy lunes 10 de octubre en el estadio del CEF N°6. Lo increíble del caso, es que nadie se dio cuenta de esto hasta hoy cerca de las 16. El estadio de la avenida San Martin y Bernardo de Irigoyen, lucía con sus mejores épocas. Con más de 1.200 espectadores que cubrían casi todos los sectores del perímetro que rodea al campo de juego, con los equipos ya dentro de la cancha y con el arbitro de Saladillo Marcelo Acosta a punto de iniciar el juego, llegó la orden del nuevo Comisario Ivan Risso que al percatarse del error administrativo, informó que el partido no podía jugarse. Más allá de los diálogos e intenciones de todos los dirigentes, de los dos clubes protagonistas de la final, como de la Liga de Futbol que encabeza el presidente Hugo Nuñez, fue imposible destrabar la situación y no quedó otra opción que comunicar a los espectadores de manera verbal y en el boca a boca, que el partido no se jugaba. La reacción de la gente, para destacar en estos tiempos como ejemplo de civilidad: mas allá de algunos enojos y protestas porque realmente estaba todo preparado para vivir una verdadera fiesta del fútbol, con las tribunas donde no cabía un alfiler para sentarse y con un colorido de ribetes espectaculares, el club local Barrio Traut, a todos les devolvió los 500 pesos de la entrada. Mientras esto ocurría, en el vestuario de los árbitros, las fuerzas de seguridad a cargo del Comisario Risso y los dirigentes de los clubes protagonistas de la final, firmaron el acta de suspensión del partido que será reprogramado. Mañana, en la reunión de delegados que se realizará en la sede liguista de Sarmiento y Cisneros, quedará definido día y horario de la disputa de la suspendida y frustrada gran final. Increíble pero real y para un recordatorio histórico: un día 10 de octubre de 2022, la final del futbol florense, con los futbolistas dentro del campo de juego, no se jugó por un error de escritorio.

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram