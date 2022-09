Jimena López, actriz: «La gente sale del teatro con mucha energía»

La protagonista de «Rhonda», un unipersonal que la actriz presentará este sábado a las 21hs. en «Del Borde Teatro», habló este miércoles con la 91.5. «La obra toma como modelo la figura de Ronda Rousey, ex deportista profesional y primera campeona femenina de UFC. No se trata de su vida sino de un personaje ficticio, inspirado en ella pero que a la vez tiene sus miedos, sus fantasmas. Me interesa contar una historia, una ficción. No es la vida de ella», explicó. La actriz contó que «pudimos llevar la obra a muchos lugares del país y la respuesta del público es genial. La gente sale con mucha energía. En una oportunidad fue a ver la obra el ex campeón mundial Sergio «Maravilla» Martínez y quedó encantado. Fue algo increíble». «Rhonda» es un trabajo conjunto de la actriz Jimena López y la dramaturga española Macarena Trigo con dirección de Diego Recagno y llega precedida de muy buenas críticas.

