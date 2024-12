Jorge Marín Benavídez y Rodolfo Gómez emprendedores y recordando épocas de GATIC

En una entrevista de color, hoy por la mañana visitaron el estudio de la radio, dos florenses ex empleados de la ex Gatic, hablaron de sus emprendimientos, Gómez en Bs. As y Marín Benavidez en España, en la apacible charla no dejó de recordar a su ex jefe Oscar Lacrampe, convencido de que en un próximo encuentro, podrá visitar Las Flores.

Jorge: “Me gusta la aventura, vine de vacaciones y veo a Las Flores ordenada y la laguna muy limpia, la ciudad es acogedora y veo mucha gente, la vi muy organizada. Sigo emprendiendo que es lo mío, trabajo con la gente de Custom en España y sur de Francia, con muchos encargues, camperas que allá se le dice chaquetas, nos va muy bien y me siento reconocido. Hace 20 años que estoy y hemos logrado clientes fijos que saben cómo trabajo con el cuero…” Por la reunión con los ex Gatíc, dijo: La reunión con ex compañeros de Gatíc fue emocionante, fue algo medio planeado entre mi hermana y yo, motivamos una reunión sorpresa para Oscar Lacrampe (h) habíamos hablado tambien que traer a su padre, porque le gusta mucho Las Flores …Vamos a hacer una segunda reunión, también hablamos con María Arrúa y Lilian Varela e hicimos como una Comisión yo desde España y ellos desde Las Flores, empezamos con redes sociales para contactar a mucha gente, quedé contento, me encontré con gente que hace años no veía, fue algo genial… Cada vez que vuelvo no me quiero ir, Las Flores tira. Tengo el cariño de mucha gente, al haber tenido “Kuero Krudo”, un negocio que fue muy reconocido me hace sentir que hice las cosas bien. Pasaron los años y hoy siento que en todos lados tengo las puertas abiertas…” Decía emocionado.

Por su lado, Rodolfo dijo: “Felicitarlos, todos nos criamos con fm Alpha. Los sigo escuchando y me gusta el perfil de tu programa, tiene un lugar preponderante, a través del micrófono buscan el bien común… Vivo en Caballito y mi emprendimiento comenzó con productos de limpieza y hoy estamos a la par de marcas reconocidas. El proyecto está basado para el bien común. Tenemos un concepto que es el mejoramiento continuo, cada acción tiene que quedar replicada… Tener un bajo precio con calidad es para llegar a todos…” Por otro lado, tocando lo político, dijo: “Hay una base importante que es la educación, sino cambiamos ese aspecto no vamos a mejorar. Me di cuenta estando en otros países que es la base. La primera fórmula que hice para hacer algo químico es la pomada y lo aprendí en la escuelita de mi barrio. Es decir, todo se puede lograr. Tuve la suerte de tener muy buenos docentes y profesores pero la educación falla en preparar un alumno que sea un emprendedor en el futuro…” Tambien en el encuentro de Gatic, comentó: “Días pasados nos encontramos con ex compañeros de Gatic y hablamos mucho, me encontré con mi jefa en línea Susana Pazzaglia, hacia como años que no la veía, me emocioné, y me dije, esta fue una persona me ayudó a trabajar, me enseño, imagínate; una empresa con metodología alemana, cualquier cosa que vos hagas mal, vos quedas afuera, y eso es lo que hago ahora con mi trabajo, cumplir horarios, la metodología, la producción, el trato con mis empleadas..” Al ser consultado sobre que sucedió con el desvanecimiento de Gatic, dijo:

“Para mí, los costos de producción fueron los que terminaron con la fábrica y la metodología de producción, hoy a mí me pasa, tengo empleados y pago sueldos, hoy tenes empleados y tenes el sindicato adentro, y los sindicatos en el mundo funcionan diferente…yo creo que los sindicatos se podrían suplir, porque tenes la justicia, después los costos de producción, Asia produce muy barato, hoy tenes otro país emergente como es Pakistán que por su economía, pueden trabajar por 100 o 200 dólares y producen muy bien…Hoy todo se concentra en el conurbano…” Afirmaba

