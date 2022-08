José Gutiérrez, luego del Mundial de Taekwondo: «Fue una gran experiencia y estaré siempre agradecido a quienes me dieron una mano»

Al regreso de su participación en el Mundial en Países Bajos, el representante de Las Flores y Monte contó este lunes en la 91.5 su experiencia en dicho evento al tiempo que se mostró agradecido por todos los que colaboraron para que su sueño pueda cumplirse. «Integrar el equipo argentino fue muy especial para mí más allá que me quedé con las ganas de poder llegar más lejos en el certamen y poder tener un lugar en el podio. De todas maneras el desempeño de la delegación fue mejor de lo esperado ya que se consiguieron muchísimas medallas con muchos títulos mundiales». Párrafo aparte para su estadía y el hecho de «rebuscárselas» en el tramo final de su estadía. «El vuelo de regreso fue recién el 9 de agosto así que los últimos días andábamos cuidando mucho lo que quedaba de dinero porque la Federación no recibe el apoyo que merece. Nosotros teníamos estadía cubierta pero no así la comida. Caminábamos muchísimo para encontrar fideos, arroz, paté o algo para comer gastando muy poco». Gutiérrez seguirá dando clases en el Comité Radical florense. «Allí los espero para anotarse en la Escuela y conocer más de este deporte», añadió

Nota completa a José Gutiérrez:

