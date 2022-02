José Rafeca, organizador de eventos bailables: “Se vienen nuevas cosas”

Con la actividad bailantera que se asemeja a tiempos de pre-pandemia, el reconocido organizador de bailes en la Asociación Juvenil Barrio Traut visitó este jueves “El Periodístico”. Rafeca explicó a inicio de la entrevista que “la misma noche te lleva a acostarte tarde pero al otro día se levanta temprano. “Soy un tipo transparente, siempre cumplí con los números y artistas que prometimos. La pandemia cuando arrancó con ferocidad hicimos un impasse, todavía cuesta que la gente se incline fuerte a los bailes. Muchas veces no es fácil, pasa que hay que dar con el gusto y el bolsillo de la gente, y sé que en Barrio Traut cuesta, porque está lejos, no hay remises pero seguimos proyectando, lo de Kino fue un éxito rotundo, con los números grandes la gente responde. Hay otras ciudades que tienen un mercado bastante bueno para la gente organizadora como Lobos, tienen ventaja con la cercanía con otras ciudades vecinas y Buenos Aires. Acá cuesta que venga la gente de afuera por la distancia, a veces asusta traer números convocantes. Vamos trabajando y nos conformamos con números menos, considero que una entrada arriba de mil pesos cuesta mucho venderla, hasta ahora venimos remándola, el 4 traemos a Daniel Lezica con una entrada considerada y el 18 Uriel Lozano que va a costar un poquito más, la 2001 más adelante. Me contaban que en Luján, impresionantes con un show de 4.000 la entrada, pero es otro nivel, otros sueldos, otros trabajajos, nos tenemos que venir manejando como hasta ahora..nos tenemos que amoldar a la situación económica del pueblo. Hubo un flaqueo en los primeros días de enero con gente se fue de vacaciones, más allá del nuevo pico de pandemia, es gente que también se merece su descanso, comerciantes, empleados textiles, municipales. Tal vez no fueron muchos días de vacaciones, pero son escapadas y eso hizo que aflojara la convocatoria en los bailes…hubo un relajamiento al principio, en la 2001 metimos 1200 personas, cuando abrimos y logramos destrabar la situación metimos 300 o 400 personas, para el tercer baile era 800 personas con artistas comunes digamos. Lo mío es hobbie, salida, diversión, no es una necesidad, hay lugares de la noche que ya no funcionan, hay un relajamiento, creo que lo económico influye mucho y queremos que venga la gente de afuera también.

ENTREVISTA COMPLETA A JOSÉ RAFECA

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram