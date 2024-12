Juan Pablo Falasco, de UPCN: «El aumento del 20% en enero estará pero esperamos ver cómo se sigue en febrero con la inflación»

Luego de que los gremios aceptaran por parte del Ejecutivo Municipal el ofrecimiento de un bono especial para las fiestas de 100 mil pesos -que se abonará el próximo lunes 23 junto al aguinaldo- la 91.5 habló con el delegado de UPCN. Falasco también presenció la última sesión del HCD, donde se aprobó el presupuesto 2025. «Lo que más nos interesaba era el aumento de sueldos para los municipales y la presentación de los diferentes proyectos de cada bloque político en relación a este tema». El gremialista sostuvo que «las propuestas fueron muy similares sin embargo hay que entender que el ejecutivo incrementará en un 20% en enero pero no hay certeza de los meses subsiguientes. Eso no quiere decir que no habrá futuros aumentos para el personal municipal sino que se verá en su momento por el tema de la inflación reinante».

