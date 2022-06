Juan Tibiletti: Hubo un momento donde dudé en continuar – la gente me dio la fuerza necesaria

Detrás de la actitud legislativa asumida en el 2019, la trascendencia del Juan Tibiletti se ha desvanecido en comparación a la que tenia cuando era secretario de salud, donde el mismo consideró en un momento, que la pandemia lo puso en el reconocimiento de la gente. “En lo personal hubo un momento de exposición muy fuerte durante los dos primeros años de la pandemia y luego durante la campaña electoral…era algo normal hablar públicamente de salud cada día, luego por ahí no tuve mucho contacto con los medios porque me dediqué mucho a la actividad legislativa…en cuanto a lo ocurrido en el inicio de la pandemia hubo un momento donde dudé en continuar, se me cruzó en algún momento dar un paso al costado por la responsabilidad. Hubo cosas que eran demasiado como la cuestión de los controles en el ingreso estricto a la ciudad, era mucha la tensión, eso nos llevó a mucho desgaste…Sin embargo era muy especial ese contacto con la gente que me dio la fuerza necesaria para seguir. Excluyente no hablar de salud, por eso Tibiletti, dijo: “El virus sigue mutando y seguimos en pandemia, claramente es un antes y un después del esquema de la vacunación, no es el ciclo propio del virus, todos los países que completaron los esquemas tuvieron mucho éxito en el descenso de la mortalidad. Uno podría decir que la pandemia terminó, puede haber un virus que contagia más que la gripe pero con la misma mortalidad, la realidad es que uno habla con los infectólogos y dicen que pueden haber mutaciones más graves y eso puede llegar a afectar a aquellos que no tienen el esquema de vacunación, se debe tener capacidad de defensa por eso seguimos recomendando completar la vacunación. Ante un caso de una chiquita de 5 años que se le suministro una vacuna de otro laboratorio, dijo: “en el caso de la menor, recibió una vacuna de chicos pero no era la que tenía indicada, recibió otra marca porque hay dos o tres pediátricas. Pero no tuvo consecuencias, lo que se evalúa es la cantidad de anticuerpos que es la misma y la nena está bien…sobre la situación covid, expresó: no hubo complicaciones con pacientes con el esquema completo y no hemos tenido internaciones por COVID.. Esto irá al calendario como hicimos con la gripe que año tras año se debe renovar por la gripe, no da la misma cantidad de anticuerpos, durante los próximos años será como el virus influenza, se irá a vacunar a aquellas personas con factores de riesgo y por edad. Igual es una idea, pero escuchando a los epidemiólogos con la cuarta podríamos terminar el año….»

ENTREVISTA AL DR. JUAN TIBILETTI

