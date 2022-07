Juani Cáceres antes del Mundial de Canadá

En la mañana de hoy conversamos con el olímpico Juani Cáceres, que después de mejor performance vivida en Europa en k4 500 mts. En el mes de mayo, ubicando su embarcación en el 4to lugar en la final B, nos contaba de su preparación para el mundial en agosto en Canadá y el panamericano que se va a desarrollar la semana siguiente en el mismo país.

Con muchas ganas y tratando de mentalizarme, estar enfocado y encarar este proyecto tan importante. Ahora estamos en la última parte de la preparación…después del 4to. Lugar en la final b fue bueno, nos sentimos bien, fue una buena performance con un buen crecimiento de menor a mayor desde las series hasta la final en esa copa del mundo nos dejó con buenas sensaciones y la idea de que el bote puede seguir mejorando, de que puede seguir puliendo detalles con todo el trabajo que aún tenemos por delante, no habíamos trabajado demasiado tiempo juntos en la embarcación y eso a la hora de coordinar lo de fusionar la fuerza tiene mucho que ver, ahora estamos con mucha esperanza de que podamos mejorar un par de milésimas y tratar de meternos entre los 9 mejores del mundo que es el objetivo más importante y más grande que tenemos. Es saber que se puede, estamos con esa sensación, hay energía como para hacerlo y hay tiempo para ejecutar un plan de entrenamiento adecuado.

El destino para el entrenamiento es Portugal, estaremos tres semanas y medio de trabajo intenso y calidad porque hay pistas con marcas reales, contentos de ir ahí y estar en el calor que nos permite trabajar con mejor calidad. Aquel entrenamiento en Posadas es como una segunda opción, fue en agosto. Siempre nos vamos a buscar lugares con buenas temperaturas. Las condiciones de infraestructura no son las mismas, en Portugal vamos a un centro de entrenamiento donde se trabaja con una pista real y un gimnasio adaptado para canotaje. En Portugal no sé si estará la selección de Polonia también entrenando, posiblemente también estén los locales, es interesante por ahí entrenar y compararse con los demás. O sea, no trabajar solos.

El proyecto es K4 500mts. y muy contento de poder estar arriba de la embarcación, cada año es más difícil porque los jóvenes vienen empujando y el nivel va mejorando. En lo personal es muy importante estar aún ahí y que me sigan teniendo en cuenta. Después de Lima 2019 con el oro panamericano ya no queremos menos, queremos repetir eso, siempre estamos buscando la mejora y la excelencia de la embarcación, de afuera nos ven como una selección que si los demás se distraen puede estar bien arriba. Siempre vamos a ser un equipo que nunca va a bajar los brazos y pelear los primeros lugares hasta el final. El cuarteto hoy se compone con Gonzalo Lomoro, Agustín Rodríguez, Gonzalo Carreras y yo. Con Gonzalo Carreras nos unen muchas competencias, nos conocemos mucho.

En La Plata con el club Regatas estoy bien, la diferencia con el Delta no son muchas, tenemos que cumplir con el mismo horario y tiempo de entrenamiento. En mi caso estoy en el club en el cual represento a nivel nacional y me siento muy cómodo, con gente amiga y muy querida. Para la parte social está bueno, juntarse con gente conocida y eso suma. La diferencia es que Regatas La Plata tiene el Río Santiago y por ahí no te da referencias verdaderas porque la corriente sube y baja todo el tiempo, el Delta tiene lago con agua estancada y con velocidades verdaderas.

El agua es dulce como tiene que ser en las competencias internacionales, con muy buena profundidad, boyas en determinada distancia y siempre estás en tu carril, es el mismo lugar donde vas a competir tiene esa distribución de canchas y uno se acostumbra a llevar el bote lo más derecho posible, son detalles que por ahí acá no la tenemos. Ojalá el día de mañana tengamos en Argentina una pista adecuada de canotaje y termo.

Se viene Canadá, el Mundial donde la fecha es la más importante y donde todos los países irán de la mejor manera, será el 3 de agosto y la semana siguiente se va a realizar el Panamericano también en Canadá, nos quedamos una semana más para competir, eso da plazas para los Juegos de Santiago 2023. Va a ser un cierre de mitad de agosto bastante duro en lo físico y psicológico, intentaremos estar de la mejor manera.

ENTREVISTA COMPLETA A JUANI CACERES

