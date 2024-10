Juegos Bonaerenses 2024: Paz Dorronsoro, medalla de oro en Patín Artístico

(galería de imágenes) La patinadora florense (Segunda “C” Sub-13) se quedó este jueves con presea dorada al culminar con el mejor puntaje (24,12) durante su performance que tuvo lugar esta mañana en la pista del Instituto «Albert Einstein» de Mar del Plata. Por su parte, en Fútbol Femenino, Las Flores (foto) con gol de Jazmín Ibarra, derrotó ajustadamente 1-0 a San Fernando y accedió a semifinales. En Fútbol Masculino, Las Flores PCD 18 venció 6-3 a Baradero y pasó a la misma instancia. En Natación, Luca Branchesi Gómez (Sub-16) clasificó 2do. en su serie y se metió en la final de 50mts. libres que tendrá lugar mañana viernes. Benjamín Lemma González (Sub-14) fue cuarto en su serie y pasó a la final de 200mts. libres). Gonzalo Onzari (Sub-14) fue sexto en su serie de 100mts. libres y no pudo clasificar a la final por medallas. En Atletismo, Luciana Espíndola (Salto en largo, Sub-16 libre) no tuvo su mejor día y no pudo avanzar en la clasificación. Josefina García (80mts. Intelectual, +12). En Atletismo PCD, Morena Sosa (Lanzamiento de bala motor 46-47, Sub-15) participará en las primeras horas de la tarde. En Ajedrez, Román Eluchanz (Sub-16) cayó en su partida ante el representante de San Antonio de Areco pero luego hizo tablas con su rival de Morón y se mantiene con chances. Por su parte, Lara Vitale (Sub-16) obtuvo la victoria ante el municipio de Berisso. Maitena Pardo (Sub-18) cayó ante San Pedro. Gonzalo Montes de Oca (Sub-18) se anotó otra victoria ante su rival de Ramallo. En Tenis de Mesa, María Luz Merceré (Sub-18), que venía de dos victorias seguidas, cayó ante la contrincante de San Antonio de Areco y pasó al segundo lugar en la zona. En estos momentos compite Ignacio Cenzano (Sub-14) mientras que Ignacia Goñi (+18 PCD) superó a su rival de Chacabuco y pasó a semifinales. En Padel Adultos Mayores, la dupla Rosales-Etcheverry cayeron 6-4/1-6 y 10-8 (tie break) ante el municipio de La Matanza y se despidieron de la competencia. En Padel Femenino, Fiorella Propato y Maitén Giacoia Puente (Sub-16) juegan en algunos minutos ante la pareja de Tandil.

Las Flores (Fútbol Femenino)

Las Flores (Fútbol Masculino PCD 18)

Luca Branchesi Gómez (Natación)

Las Flores (Ajedrez)

About The Author