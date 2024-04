Juegos Buenos Aires 2024 con novedades: habrá una etapa interregional

Así lo confirmó este martes a la 91.5 el secretario de Deportes y Cultura local, Prof. Fernando Muñiz, luego de la reunión informativa que tuvo lugar días pasados en Olavarría donde acudieron representantes de la región a la que pertenece Las Flores. «La idea fue más que nada conocer en detalle la edición de este año con las novedades correspondientes. Entre ellas se destaca una etapa interregional para algunos deportes en conjunto», expresó Muñiz. El funcionario contó también que «no hay novedades aún sobre los Juegos Nacionales Evita donde participan los ganadores de Mar del Plata». Por último, consultado por la realización de las Olimpíadas Cuenca del Salado en Lobos, Muñiz expresó que «ya estamos en abril y desde la organización no nos enviaron la confirmación sobre si se hará o no. Personalmente, creo que no se va a hacer». Sobre los Juegos 2024, la etapa local se disputará del 5 de mayo al 30 de junio, y posteriormente se realizará la etapa regional, que irá del 1 de julio al 31 de agosto. Luego tendrá lugar la nueva instancia interregional, del 1 al 20 de septiembre, y finalmente los ganadores viajarán hacia Mar del Plata.

