King África: El hombre «Bomba» pasó por Las Flores

Martín Lacreé fue el primer solista de la recordada banda de pop, rap y dance latino “King Africa”, que fue furor en la década del ´90. De visita fugaz en nuestra ciudad en amistad con Agustín Císaro en su taller de calle H. Yrigoyen, Lacreé habló con la 91.5. “Volvíamos para Buenos Aires y entramos un momento a visitar a un amigo. No hemos recorrido mucho la ciudad pero pasamos por la Avenida principal. Venimos desde el sur, estamos haciendo presentaciones por la costa atlántica, estábamos pasando el verano en Pehuen-có”. El recordado músico explicó que “junto a Machito Ponce y Jazzy Mel, también artistas de aquella linda época y que todos recuerdan creamos Tres Noventa Tour, que son presentaciones donde hacemos nuestras canciones. Cerramos en Córdoba y por la pandemia tuvimos que cerrar todo, hicimos una sociedad. Estamos empezando a armar un lindo proyecto y difundirlo, es con toda la temática de los noventa, ¿se acuerdan?. Durante la pandemia grabamos un par de temas nucleando a músicos amigos. Hicimos un tema para la palataforma soundcloude muy al estilo nuestro pero hablando de algo actual y serio, hablando de la pandemia. Las redes sociales fueron y son una gran conexión, estamos mucho en Instagram. Buscamos tener fogueo con otro tipo de artistas, antes trabajé en una disquería y también hice programas de rock, estuve compartiendo mucho con pares y productores de esa época, participando y grabando desde casa. En el 96, por diferencias creativas y promesas no cumplidas con los productores dejé la banda y apareció otro chico que ocupó mi lugar, haciendo una impostación similar, nos reemplazaron y la gente no capto la fisonomía y no se dio cuenta , en eso vino el cambio de época por el 98, se hizo más masivo, después en You Tube hubo un documental donde hablamos los dos, yo contando que fui el original y él reconociendo que es una suplencia. Con respecto al publico: A la hora de elegir el público recuerdo mucho al de Chile, logré actuar en Viña del Mar ahí pasé mucho tiempo y desarrollé mucho mi carrera. Chile está muy abierto , más moderno y cosmopolita, en mi época fue desacartonar, todo un desafío. Eramos muy novedosos para esa época, en Perú tocamos sobre muchos metros del nivel del mar, apenas se respiraba, Ecuador, Colombia, Uruguay, Venezuela, Paraguay, fueron años inolvidables.

ENTREVISTA COMPLETA A MARTÍN LAACRÉ EL SR. KING ÁFRICA

