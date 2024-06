«Kuky» Berecochea: «Es necesario revisar el estado de la terminal»

Anticipando algunos de los temas que se tratarán este jueves en una nueva sesión ordinaria del HCD local hablamos esta mañana con la concejal por el Bloque Adelante-Juntos. «Vamos a presentar un Proyecto de Comunicación sobre el deterioro que presenta parte del techo de loza del edificio que como sabemos todos data de hace muchos años. No queremos que pase a mayores porque es un lugar de mucha afluencia de público y además funcionan aulas de la Secretaría de Educación», expresó Berecochea. Sobre su regreso al Concejo Deliberante, la dirigente radical recordó que «muy contenta porque hace 21 años que no ocupaba ninguna función. Mis compañeros de bloque y el resto del cuerpo legislativo me recibieron muy bien».

About The Author