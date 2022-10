La aterradora cara de una hormiga vista en fotos microscópicas: parece un extraterrestre

Si nadie nos explica de qué se trata, creemos que la imagen de la foto es un personaje de una película de ciencia ficción, algún alienígena de un planeta desconocido. Sin embargo, es una postal de nuestra naturaleza: la cara de una hormiga. Se dio a conocer gracias a un concurso de fotografía, y se volvió viral por lo impactante de su rostro. Una foto microscópica que reveló detalles desconocidos de los insectos, en particular los rasgos de la hormiga que aterrorizó a los usuarios. El Concurso de Fotomicrografía Nikon Small World 2022, deslumbró con las tomas logradas por los participantes. Una de las más impactantes se viralizó a través de las redes sociales, aunque no fue la ganadora del concurso. El fotógrafo de origen lituano Eugenijus Kavaliauskas fue quien logró captar este primer plano del rostro de una hormiga, demostrando que no se parece en nada a lo que solemos imaginar. La foto que tomó causó sensación entre los usuarios de las redes, quienes coincidieron en que la imagen es terrorífica.

Fuente: Cienradios

