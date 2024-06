La conmoción de un hombre al que le robaron

“La verdad que se siente bronca, impotencia, de todo un poco. Hoy en día nos toca vivir esto y teniendo un negocio le puede pasar a cualquiera, me pasó a mí, por suerte pudieron dar con esta gente si es que se la puede llamar así, ahora siguen los investigaciones para saber si se puede recuperar algo más…Todo comenzó cuando me llegó un mensaje de whatsapp sobre cubiertas como podría hacer cualquier persona. Preguntaban precios, la charla iba y venía con la intención de concretar una venta, me pedían presupuesto ya que una empresa conocida se interesaba, me preguntaron sobre si aceptaba cheques, y lamentablemente caí, en el momento uno duda por la magnitud y la cantidad de cubiertas que querían comprar y también veía que los cheques y la empresa eran creíbles, yo a los cheques los miraba y parecía que estaban bien, la gente del banco no se dio cuenta en un principio hasta que descubrieron que eran adulterados…” sobre la acción policial, dijo: “La DDI se movió rapidísimo, ahora viene una serie de cosas que hay que esperar… Esto recién empieza, lamentablemente hay un camino largo pero no me puedo quedar porque es el sacrifico que uno hace de tener algo para poder progresar y te da rabia que en un abrir y cerrar de ojos te estafen y te arrebaten… Hay que seguir trabajando y por suerte ya se han dado con las personas, se recuperaron solamente tres cubiertas hasta ahora. Creo que esto tiene que seguir, lo que me dio dudas es la intención de la gente, me da bronca que la justica no dio la orden de detención a estar personas…Quiero que esto no quede en la nada, en la Argentina la justicia no funciona… Si no hubiera sido por las cámaras que tengo en casa no se podría haber dado con esta gente. Entraron con el camión hasta la puerta de mi casa y eso me daba tranquilidad, hasta yo mismo me ofrecí a llevárselas a la ruta. Fíjate con la naturalidad con la que se movieron…” Sobre el valor de los neumáticos, expreso: “una cubierta de camión dependiendo la marca tiene un costo promedio de 500 mil pesos. Eran 13 cubiertas las que compraron y rondaban los 7 millones de pesos…” Decía.

Audio de la entrevista a Federico Labollita

About The Author