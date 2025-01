La Cooperadora del hospital a pleno para la gran fiesta criolla

Por esto, conversamos esta mañana con el Pte. de la sensible institución Luis D`Agostino:

“Venimos trabajando duro estos días con mucha esperanza para que sea una fiesta diferente, hemos marcado las pautas en lo que decimos siempre, que la gente de la jineteada a veces no necesita tanta difusión porque está Nahuel que se encarga de eso. Sí despertar la atención de la gente de la ciudad como ocurría con la venta de asado. La última vez nos quedó mucho sin vender y cuando quisimos rematarlo ya era tarde…Este año tomamos la decisión que vamos a poner asado tal vez no la cantidad de antes, pero sí porque la gente lo pidió. El asado es algo tradicional en una fiesta criolla y este año, más allá de lo que se venda en la cantina se pondrá comprar asado en el evento…En cuanto a la parte de la carpa artística estamos trabajando teniendo en cuenta que será un fin de semana largo, las preventas están en cuatro cuotas de 5.000 pesos con acceso a todas las jornadas. Y ya se están haciendo los sorteos preventas. El 25 de enero es el próximo sorteo. También el día de la jineteada habrá sorteos también. Hay varios vendedores y comercios y lugares fijos como el ex Super D Todo, Almirante Brown casi Avellaneda, en Bien Campero en San Martín casi Alvear. Necesitamos la preventa para asegurarnos el espectáculo, hay 800 entradas ya vendidas y necesitamos llegar a los 2.000. Hay gente que compra la entrada para colaborar y no asiste a la fiesta, por ejemplo…Va a haber una carpa gigante, el viernes baile hasta la noche, el sábado a la tarde luego de la parte criolla, folklore, payadores y grupo bailantera y cerca de las 2 de la mañana, “la noche la fiesta de los jóvenes” que el ante año estuvo muy linda. El domingo al final la doma y sorteos y la actuación Sele Vera, cerrará Matías Pereyra con un baile popular que si el tiempo lo permite será al aire libre con la idea de que la gente vaya ya que pondremos una entrada accesible para que todos puedan disfrutar…No habrá terneras como premios principales, pero sí una ternera que se va a subastar al mejor postor que donó un productor, y ese dinero ingresará a nuestra Cooperadora. La gente de Las Flores es solidaria y sabe que es por un bien común y la idea es arreglar parte del techo del Hogar de Ancianos que se llueve bastante. Siempre el fin nuestro es decir en qué se va a destinar el dinero…”

Audio de la entrevista a Luis D´Agostino

