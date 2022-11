La dirección de parque y paseos hablaron en plenaria con los concejales

El director de Parques, Paseos y Forestación de la Municipalidad de Las Flores Pablo Moro y la ingeniera agrónoma Camila Gavazza estuvieron esta mañana en “el periodístico” hablando con Ernesto Varela sobre la plenaria de la semana pasada en el Concejo Deliberante. Quejas de vecinos donde en algunos casos son evacuadas por los concejales, generaron esta reunión donde los profesionales dieron explicación.

“Se evacuaron dudas con los bloques para informar acerca de las consultas que llegan a diario al Jardín Botánico sobre la problemática con el arbolado. Los concejales requieren herramientas y nos parece muy bien. En el encuentro hicimos una presentación en power-point, fueron cuestiones puntuales del arbolado. Expusimos sobre la importancia del arbolado, en contraposición les mostramos la problemática, tenemos que tratar que todo conviva en una ciudad que crece, y el lugar que le llega al árbol es hoy cada vez más reducido, se trata de resolver esos problemas teniendo en cuenta que los árboles que están en buenas condiciones hay que tratar de conservarlos. Se va también generando un reclamo. Los tiempos de forestación es a largo plazo y no un día para el otro, también costoso en lo económico y en lo ambiental, es necesario entender esto último, cosas que no autorizamos por la cuestión ambiental…. La ley provincial se refiere a un plan de regulación, en Las Flores hay una ordenanza que se adecúa a dicha ley. Por otro lado, queremos destacar que es importante conocer los beneficios del árbol. Es importante tener en cuenta las veredas, el árbol necesita un espacio para desarrollarse, cuando un vecino coloca mucho material como el cemento o baldosas, el árbol lo rompe….Tenemos muchos plátanos y fresnos pero es una cuestión de prueba y error, algunas especies se adaptaron a la urbanización, resiste sequías, inundaciones, etc, por eso hay más, no es un capricho, se han probado especies y algunas no se han adaptado. El crecimiento de la raíz es hacia abajo y buscando la humedad, muchos vecinos han ido tapando las veredas con hormigón y el agua se escurre por la calle, no se filtra porque hay menos espacio permeable, y las raíces terminan explorando hacia arriba. Antes había canteros largos y anchos. Esa es la situación ideal para los árboles, el adoquín infiltraba el agua de lluvia. En las nuevas construcciones si hay medidas mínimas se puede dejar el espacio permeable libre de hormigón, con el beneficio del arbolado se pueden recomendar muchas cosas, recibimos los reclamos de 6 a 13 en el Jardín Botánico, se hacen inspecciones y se llega a un acuerdo para ver qué se hace, somos conscientes para saber el problema del arbolado, los invitamos a todos para el asesoramiento…”

Por otro lado, y con respecto al lugar motivado por el Bioquímico Héctor Crispiani, Moro dijo: Hay un proyecto para agrandar el Jardín Botánico ir hasta el monumento al Gaucho.

Hemos estado en las escuelas dando charlas sobre espacios verdes y en las rotondas estuvimos ornamentando por diversas especies generados por el vivero municipal, dar a conocer la importancia de los espacios verdes, hay que cuidarlos, ciertas plazas están destinados con diferentes espacios arbóreos, los bulevares tienen diferentes dimensiones, y hay que adaptarse a esos lugares la idea es también que sea más colorida, le dimos una impronta con flores en la rotonda, todas tienen verbenas o similar, son floraciones prolongadas y coloridas…”

ENTREVISTA COMPLETA A CAMILA GAVAZZA Y PABLO MORO

