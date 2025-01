La Liga de Fútbol diseña un nuevo torneo

El Apertura que comenzará a mediados de Marzo (el domingo 16), se jugará a una sola rueda pero todos clasificarán a una segunda instancia. Estarán los que pelearán por el título tras participar de un cuadrangular clasificatorio, mientras que los últimos tres irán por una “Copa de Plata”.

(Por Flavio Iacomini)

Si bien todavía no fue oficializada la idea, el Presidente de la Liga de Futbol de Las Flores Hugo Daniel Nuñez, en dialogo con este medio, aseguró que ya se está trabajando en la realización de nuevos torneos para la temporada futbolística 2025.

El objetivo de este nuevo diseño, tanto para el Apertura como para el Clausura, es que los equipos puedan jugar la mayor cantidad de partidos durante todo el año.

El domingo 16 de Marzo comenzaría el Campeonato Oficial de Primera división masculino y femenino (el de inferiores un día antes el 15) con un formato que incluye un torneo de una sola rueda, por lo que cada uno de los siete equipos participantes jugarían seis encuentros iniciales.

Los cuatro primeros, llegarían a las semifinales y las disputarían mediante un cuadrangular, por lo que cada club que llegase a esta instancia tendrá la posibilidad de disputar tres encuentros más.

Los que terminen en los dos primeros lugares, jugarían la final en partidos de ida y vuelta, por lo que el equipo que se consagre campeón lo hará tras haber jugado un total de 13 encuentros, si es que se suman todas las instancias.

Los otros tres equipos que no arribasen a las semifinales, también jugarían pero un triangular y los dos que terminen en primero y segundo lugar de este petit “consuelo” (uno solo quedará luego afuera como último) disputarán la final de “Copa de Plata”, algo similar a lo que se realiza en torneos de Futbol Señor y de infantiles.

La idea con esta realización, es que todos los equipos jueguen la mayor cantidad de partidos y no queden parados hasta el receso invernal.

Después de las vacaciones de julio, comenzará el Clausura en Agosto y allí se repetiría el mismo formato pero a dos ruedas, por lo que la cantidad de partidos sería más importante todavía.

Si bien esto es un borrador ya confirmado en declaraciones públicas por el Presidente de la entidad liguista de Sarmiento y Cisneros, ahora resta que esto sea aprobado por los delegados de los clubes afiliados que lo tratarán en reunión en los próximos días.

El nuevo proyecto, habría caído muy bien entre lodos los directivos, por lo que no existirían mayores inconvenientes para su aprobación definitiva.

Confirmadísimo entonces: la pelota en Las Flores, de manera oficial, comenzará a rodar a mediados de marzo.

About The Author