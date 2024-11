La nanotecnología y el proyecto de la Universidad Nacional de Hurlingham para tratar el cáncer de piel

El investigador a cargo de la innovadora iniciativa, Jorge Montanari, brindó detalles sobre los avances en el tratamiento de cáncer de piel que llevan adelante. El proyecto se lleva a cabo en el Laboratorio de Nanosistemas de Aplicación Biotecnológica (LANSAB), de la Universidad Nacional de Hurlingham. En declaraciones a Laboratorio de Ideas por Radio Provincia AM 1270 el doctor en Ciencias Básicas Aplicadas expresó que “empezamos este trabajo antes de la fundación de la Universidad Nacional de Hurlingham estando en el laboratorio de la Universidad Nacional de Quilmes, luego vinimos acá a continuarlo con la otra investigadora que dirige conmigo el laboratorio, Natalia Caliani”. “Tenemos distintos abordajes para aplicar nanotecnología en función de avanzar para mejorar distintos tratamientos para el cáncer de piel”, explicó. Asimism detalló: “Uno de ellos, que es el que estamos siendo pioneros, es con un fármaco en particular llamado vismodegib, que se aprobó internacionalmente su uso hace 10 años para un tipo” particular de esta enfermedad.

Fuente: La Noticia 1

