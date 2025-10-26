La nueva experiencia en la forma de votar

Sin grandes novedades y en un ambiente cívico tranquilo, se está efectuando el innovador sistema BUP. Con boleta única de papel, como un método intermedio antes de ir a la era digital a pleno, pues todavía se utiliza el papel físico para demarcar con una cruz el candidato que le cierra al ciudadano.

La escenografía que se ve, es la del Pte. De mesa, mas los fiscales de los partidos políticos y detrás de ellos, dos mesas escolares con un mini biombo de cartón (que tiene lapicera), dandole más privacidad, al ciudadano que realiza la marca, e ingresa la boleta a la clásica urna.

Para las 12 del mediodía, el porcentaje era de alrededor del 30 % en algunas mesas, aunque gran parte expresaron entre el 22 y 26 %. Sin dudas y aunque fuimos dos veces este año a elegir candidatos como en la era de las PASO, esta es una elección desdoblada que le ha quitado un poco de pimienta

