Mañana elegimos el 50 % de los diputados y 1/3 de los senadores nacionales

Aunque parezca engorrosa la nueva boleta para realizar el voto, será simple, ya que luego de que el presidente de mesa le entrega la misma que contiene a todos los candidatos de esta provincia, el ciudadano se dirigirá a un semi cuarto oscuro que le indicarán o biombo que le da cierta privacidad, elige con una marca el candidato con un tilde, o cruz y cierra la boleta doblandola quedando la imagen de los candidatos hacia adentro, se inserta en la urna y el Pte de mesa le devuelve el dni.

Mañana, estarán en juego 127 bancas de diputados y 24 de senadores nacionales.

En este proceso serán seleccionados diputados y senadores que asumirán funciones en representación de todas las provincias del país, de acuerdo a los cupos y modalidades establecidos por la legislación vigente. El recambio parlamentario que se producirá es una característica tradicional, diseñada para garantizar la renovación periódica de los integrantes de ambas cámaras y equilibrar así la representación política federal en el Congreso.

Todas las provincias argentinas participan de la renovación parcial de la Cámara de Diputados de la Nación. Este proceso establece que cada dos años, la totalidad de los distritos eligen la mitad de sus representantes nacionales, conforme al sistema proporcional dispuesto por la ley.

Jujuy : 3 Diputados/as Nacionales

: 3 Diputados/as Nacionales Salta : 3 Senadores/as Nacionales, 3 Diputados/as Nacionales

: 3 Senadores/as Nacionales, 3 Diputados/as Nacionales Tucumán : 4 Diputados/as Nacionales

: 4 Diputados/as Nacionales Catamarca : 2 Diputados/as Nacionales

: 2 Diputados/as Nacionales La Rioja : 2 Diputados/as Nacionales

: 2 Diputados/as Nacionales San Juan : 3 Diputados/as Nacionales

: 3 Diputados/as Nacionales San Luis : 3 Diputados/as Nacionales

: 3 Diputados/as Nacionales Mendoza : 5 Diputados/as Nacionales

: 5 Diputados/as Nacionales Neuquén : 3 Senadores/as Nacionales, 3 Diputados/as Nacionales

: 3 Senadores/as Nacionales, 3 Diputados/as Nacionales Río Negro : 3 Senadores/as Nacionales, 2 Diputados/as Nacionales

: 3 Senadores/as Nacionales, 2 Diputados/as Nacionales Chubut : 3 Senadores/as Nacionales, 2 Diputados/as Nacionales

: 3 Senadores/as Nacionales, 2 Diputados/as Nacionales Santa Cruz : 2 Diputados/as Nacionales

: 2 Diputados/as Nacionales Tierra del Fuego : 2 Diputados/as Nacionales

: 2 Diputados/as Nacionales Formosa : 2 Diputados/as Nacionales

: 2 Diputados/as Nacionales Chaco : 3 Senadores/as Nacionales, 4 Diputados/as Nacionales

: 3 Senadores/as Nacionales, 4 Diputados/as Nacionales Santiago del Estero : 3 Senadores/as Nacionales, 3 Diputados/as Nacionales

: 3 Senadores/as Nacionales, 3 Diputados/as Nacionales Misiones : 3 Diputados/as Nacionales

: 3 Diputados/as Nacionales Corrientes : 3 Diputados/as Nacionales

: 3 Diputados/as Nacionales Santa Fe : 5 Diputados/as Nacionales

: 5 Diputados/as Nacionales Entre Ríos : 3 Senadores/as Nacionales, 5 Diputados/as Nacionales

: 3 Senadores/as Nacionales, 5 Diputados/as Nacionales Córdoba : 9 Diputados/as Nacionales

: 9 Diputados/as Nacionales Capital Federal : 3 Senadores/as Nacionales, 13 Diputados/as Nacionales

: 3 Senadores/as Nacionales, 13 Diputados/as Nacionales Buenos Aires : 35 Diputados/as Nacionales

: 35 Diputados/as Nacionales La Pampa: 3 Diputados/as Nacionales

