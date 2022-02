La patóloga argentina Marta Cohen recibió el título de la Excelentísima Orden del Imperio Británico

La reconocida patóloga pediátrica argentina, Marta Cohen, actualmente radicada en el Reino Unido y que desempeña su profesión en el Hospital de Sheffield (norte), recibió este martes formalmente de manos del príncipe Carlos de Inglaterra el título de oficial de la Orden del Imperio Británico (OBE, por su sigla en inglés) en reconocimiento a su trabajo sobre muerte súbita del lactante en el primer año de vida. La distinción fue otorgada en 2020 por la reina Isabel II pero la ceremonia de investidura se postergó por la pandemia de coronavirus hasta este martes. Según contó la médica, oriunda de la ciudad bonaerense de Trenque Lauquen, la ceremonia se realizó este martes en el Castillo de Windsor con mucha seguridad y con todo el protocolo para prevenir contagios de Covid-19. «Fue una ceremonia muy linda en la que el príncipe Carlos me entregó la distinción y me felicitó por mi trabajo», dijo Cohen en una entrevista con Télam, en la que detalló que pudo «conversar un poco con el príncipe del proyecto de investigación de muerte súbita» y que quiere llevar el proyecto «a Latinoamérica», donde está trabajando con algunas organizaciones para lo que cuenta, «también, con el apoyo del Hospital de Sheffield». Cohen contó que durante la ceremonia el príncipe le preguntó de qué país era y «cuando le dije Argentina, se sonrió. No sé si fue por el polo, ya que a los integrantes de la realeza les gusta mucho este deporte tan afianzado en nuestro país y reconocido a nivel mundial», añadió. Con esta distinción, la patóloga pasa a formar parte de la «Excelentísima Orden del Imperio Británico», fundada el 4 de junio de 1917 por el rey Jorge V, que otorga actualmente la reina Isabel II a todos aquellos cuya actividad repercute de manera significativa en el Reino Unido.

Fuente: Télam

