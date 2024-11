La perdida de agua potable que cumplió mas de 3 meses

Es la que esta ubicada en Av. Del Carmen entre Constitución y Larralde. Tema que se agrava al inicio de la época estival, ya que a muchos barrios no llega con la suficiente presión. Vecinos que reclaman y soluciones que no llegan dan como resultado, una muestra de desidia por parte de la empresa ABSA.

La formalidad que no sirvió en los hechos, pues no dudamos que la antigua actitud era mas efectiva, el vecino llamaba a un teléfono local, y la solución llegaba rápidamente. La radio se comunicó con el área de reclamos hace instantes, nos atendió amablemente Santino (Asistencia técnica: 0800-999-ABSA (2272) las 24 horas, todo el año.) Pero llegó el pedido con datos específicos de la factura que no pudimos suministrar, tema secundario ya que si se le da el domicilio de la perdida seria mas que suficiente para alertar o mandar un operario a observar la realidad. Por otro lado, tambien chequeamos hacer el reclamo vía formulario en la pagina de ABSA, creemos que tiene un exceso de formalismo y no adaptado a personas mayores, ya que muchos abuelos no manejan una computadora, o no tienen que seria los mas fácil, desde un celular, el llenado del formulario se pone mas difícil. Esperemos que la solución llegue.

