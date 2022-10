La Provincia entregará ecocardiógrafo de alta complejidad a nuestro Hospital

El ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires invirtió 120 millones de pesos en ecocardiógrafos de alta complejidad para reforzar los servicios de Cardiología, Diagnóstico por imágenes y Rehabilitación de 25 hospitales públicos bonaerenses -entre ellos el Hospital Zonal General Las Flores-. Durante la entrega de los primeros equipos en el Hospital El Dique de Ensenada, el ministro de Salud de la Provincia, Nicolás Kreplak, dijo que “la transformación del modelo de atención de los hospitales y la integración del sistema sanitario no se pueden alcanzar sin inversión, por eso hoy desde la Provincia de Buenos Aires estamos lanzando la distribución de 25 ecocardiógrafos por una inversión de 120 millones de pesos”. Además, agregó que “la distribución de este equipamiento está pensada con un criterio de geolocalización estratégico entre hospitales y UPAs para el trabajo en red y para que todas y todos los bonaerenses que lo necesiten accedan sin obstáculos a los estudios que posibilita esta tecnología”. Desde la cartera sanitaria precisaron que con esta inversión se adquirieron 25 ecógrafos doppler para uso cardiovascular, general y gineco-obstétrico. En concreto, los equipos permitirán fortalecer la atención de las líneas de cuidado priorizadas por el ministerio de Salud bonaerense, que incluye el seguimiento de pacientes con Enfermedades Crónicas No Transmisibles, la atención de pacientes con secuelas de COVID-19, el refuerzo de la rehabilitación cardiovascular y los cuidados gineco-obstétricos, entre otras. Los hospitales que recibieron el nuevo equipamiento son: el H.Z.G.A. «Dr. Alberto Balestrini» de La Matanza, el H.I.G.A.“Dr. O. E. Alende” de Mar del Plata, el H.Z.G.A. “Dr. Horacio Cestino” de Ensenada, el H.I.G.A. «Cirujano Mayor Dr. Diego Paroissien» de La Matanza, el H.I.G.A. «Dr. José Penna» de Bahía Blanca, el H.Z.G.A. “Dr. R. Carrillo” de Ciudadela, la UPA N° 2, de Avellaneda, el H.I.E.A.C. «San Juan de Dios» de La Plata, el H.Z.G.A «Dr. Narciso Lopez» de Lanus, el H.I.G.A. “General San Martín” de La Plata, el H.I.G.A. “Evita” de Lanús, el H.I.G.A. “Dr. Pedro Fiorito” de Avellaneda, el H.I.G.A. “Eva Perón” de Gral. San Martín, el H.I.G.A. «Luisa C. De Gandulfo» de Lomas de Zamora, el H.Z.E.A.C. “Dr. Antonio Cetrángolo” de Vicente Lopez, el H.Z.G.A. «Evita Pueblo» de Berazategui, el H.I.G.A. “San José” de Pergamino, el H.Z.G.A “Blas Dubarry” de Mercedes, el H.Z.G. de Las Flores, el H.I.G.A. “San Roque” de Gonnet, el H.Z.G.A «Mi Pueblo» de Florencio Varela, el H.Z.G.A. “Dr. Mario Víctor Larrain” de Berisso, el H.I.E.M.I. de Mar del Plata “Don Victorio Tetamanti”, el H.Z.G.A. «Simplemente Evita» de González Catán y el H.Z.G.A. “Julio de Vedia” de 9 de Julio. La distribución del equipamiento se realizó contemplando todas las regiones sanitarias con el criterio de asegurar el mejoramiento de la capacidad instalada de los hospitales provinciales en todo el territorio bonaerense.

Fuente: Prensa Ministerio de Salud Pcia. de Bs. As.

