La Secretaría de Salud Pública adquirió una Unidad de Traslado para el Área

Se acaba de incorporar recientemente a la Secretaría de Salud una unidad de traslado, marca Peugeot Partner Confort HDI 1.6 5P, que será destinada a los recorridos que se realizan durante las campañas sanitarias que se desarrollan a lo largo del año, además de utilizarse para traslados y logística, de acuerdo a las necesidades del área. Cabe destacar que el nuevo vehículo adquirido se compró con recursos propios de la secretaria obtenidos mediante el Programa Sumar, dentro de una política pública que promueve el acceso equitativo a los servicios de salud para toda la población que no posee cobertura formal. La estrategia de nominalización del Programa Sumar permite el cuidado y seguimiento de la población a través del sistema sanitario, asignándole contenido y alcance preciso. De esta forma, por cada persona contenida bajo el programa y por cada consulta y control que se realiza, el hospital o centro de salud recibe recursos para fortalecer al equipo de salud y mejorar los servicios brindados a toda la comunidad. Los directivos de la mencionada Secretaría agradecen a cada uno de los empleados y profesionales que conforman el staff laboral, por la responsabilidad, la calidad, la calidez y la buena predisposición para atender y contener a los vecinos florenses, además del trabajo que realizan diariamente por la recuperación de costos, lo cual ha permitido seguir incorporando materiales y sumando proyectos para nuestra ciudad.

EN CONJUNTO CON EL TALLER PROTEGIDO A.L.M.A, EMPRENDEMOS LA CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS EN DESUSO (A.E.E.D) La Subsecretaría de Ambiente y Espacio Público informa que muchos de los aparatos eléctricos y electrónicos en desuso pueden ser reparados y reinsertados comercialmente. Y éste trabajo de recuperación y reparación es realizado por el Taller A.L.M.A. Por este motivo, comenzamos una campaña de recolección de Aparatos Eléctricos y Electrónicos en Desuso (A.E.E.D) en conjunto con el Taller A.L.M.A. Aquellos A.E.E.D que puedan ser reparados, quedarán a disposición del Taller, mientras que aquellos que ya no puedan ser recuperados serán enviados a la Penitenciaría de Olmos para extraer las partes útiles o reciclables. En el Taller se recepcionarán: CPU, monitores, accesorios de computación, teléfonos celulares, pequeños electrodomésticos (tostadoras, pavas eléctricas, licuadoras, etc.), consolas de videojuegos, etc. No se recibirán pilas, baterías ni artefactos con mercurio. Otros puntos de recolección serán: Predio Ex-Cattorini (Ingreso por Av. Vidal) y la Subsecretaría de Ambiente y Espacio Público (Parque Plaza Montero). Por consultas, comunicarse al Taller A.L.M.A 2244 444620 o a la Subsecretaría de Ambiente y Espacio Público 2244 426032.

TALLER DE TEATRO EN EL TALLER A.L.M.A Una nueva propuesta de la Secretaría de Cultura que busca descentralizar y ampliar la participación de los talleres. La semana pasada se dio inicio a las clases de teatro a cargo del profesor Matías Goyenetche en el Taller Protegido Alma. Esta propuesta es abierta a toda la comunidad mayor de 18 años que quiera asistir, y se dicta los días martes de 16 a 17 hs en la Sede del taller, Sordeaux Nº 455. Para participar solo se necesita inscripción previa al teléfono 442387 o personalmente en la Secretaría de Cultura, General Paz Nº 570. La Secretaría de Cultura agradece a la Comisión directiva del Taller ALMA la posibilidad de articular esta actividad e invita a la comunidad a participar.

ARTE FUSIÓN EN EL HOGAR DE NIÑOS MARTIN MIGUEL DE GÜEMES En el marco del mismo proyecto de descentralizar y generar nuevas propuestas artísticas en espacios alternativos, la Secretaría de Cultura comenzó con el Taller de Arte Fusión a cargo de los profesores Pablo Muñoz y Paloma Calabria, en el Hogar de Niños de nuestra ciudad. La propuesta consiste en generar un espacio donde la música y las artes plásticas se entrelazan haciendo que cada niño y niña pueda elegir y a la vez ser parte de ambas disciplinas. La actividad se desarrolla los días jueves de 18 a 19 hs en las instalaciones del hogar. La Secretaría de Cultura agradece a las autoridades de la institución por permitirnos llevar adelante esta nueva iniciativa.

ESCUELA MUNICIPAL DE FOLCLORE – TALLER DE FOLKLORE RECREATIVO En una nueva propuesta de formación se creó la Escuela Municipal de Folclore, por iniciativa del director del Ballet Municipal, el Prof. Jonatán Barrios. Dentro de este proyecto se incluyen los talleres de danzas folclóricas que ya se dictan en la secretaría, el espacio del Ballet Municipal y un nuevo taller de folklore recreativo para adultos. Este taller está orientado a principiantes o personas con algún conocimiento previo que quieran divertirse y aprender a bailar los diferentes estilos folclóricos. La fecha inicial será el próximo martes 19 de octubre en las instalaciones del Teatro Español en el horario de 19.30 a 20 30 hs. Inscripciones al teléfono 442387 o personalmente en la Secretaría de Cultura, General Paz Nº 570.

YAMIL GELENÉ Y SU NOCHE DE CANCIONES Este sábado a las 20.30 hs, en el escenario de la sala Hugo Mario Ianivelli de la Secretaría de Cultura se presentará Yamil Gelené. Este compositor y cantante florense ofrecerá una propuesta donde se destacarán algunos de sus temas de su autoría. “Noche de Canciones”, se titula el evento musical que ha despertado el interés de un gran número de personas. Un género musical rico en ritmos y con profundidad en contenidos que augura y da señales de buenos momentos para poder compartir. Además, habrá músicos invitados que elevarán aún más la propuesta. Podés solicitar tu entrada anticipada al link https//bit.ly/entradas-yamil. O por teléfono al 228154-8003, el valor de la preventa de las entradas es de $250. El sábado en la sala Hugo Mario Ianivelli tendrán un valor de $450.

NEWCOM – UNA ACTIVIDAD QUE CRECE La Secretaría de Deportes informa que la disciplina Newcom, en la cual se desarrolla la práctica de vóley para adultos mayores, viene llevándose a cabo con grandes expectativas en el edificio de la ex fábrica Cattorini. Recordamos que la actividad se realiza los días lunes, miércoles y viernes, en el horario de 15.30 a 17.15 hs, bajo la responsabilidad de Hernán Moreno. El grupo de alumnos, que se divide en dos categorías: de 50 a 60 años y de 60 años en adelante, fue aumentando y hoy cuenta con una matrícula de más de 16 personas. Los interesados en sumarse, pueden concurrir a las mencionadas instalaciones, los días y horarios indicados más arriba. Es una interesante propuesta saludable para la práctica del deporte, con el fin de pasar un momento agradable y entretenido.

PROGRAMA ORGANIZARNOS PARA TRANSFORMAR Desde meses anteriores, el Área de Juventudes se encuentra llevando a cabo el programa Organizarnos para Transformar, destinado por un lado a fomentar la creación de Centros de Estudiantes en todas las instituciones educativas de nuestra ciudad y por otro lado a fortalecer y acompañar a los ya creados. Para eso, se encuentra a disposición un cuadernillo informativo creado por el equipo del Área de Juventudes que puede ser solicitado tanto por estudiantes como por profesores y directivos al mail juventudes@lasflores.gob.ar También existe la posibilidad de solicitar charlas informativas y acompañamiento personalizado por parte del equipo del área para las instituciones y/o estudiantes que estén interesados, para esto deberán comunicarse en Instagram con @juventudeslasflores o en Facebook con Juventudes Las Flores. Una vez oficializada la creación de los centros de estudiantes, el objetivo es poder trabajar en articulación para canalizar las problemáticas que presenten y acompañar sus actividades y propuestas.

DISTRIBUCIÓN DE SEMILLAS DEL PROGRAMA PROHUERTA La Secretaría de Salud Pública y la Secretaría de Desarrollo Humano a través de los Centros de Promoción Comunitaria, recuerdan que se encuentran trabajando junto a INTA Las Flores, en el marco del Programa PRO Huerta que impulsa el Ministerio de Desarrollo Social con el objetivo de mejorar el acceso a los productos frescos y de este modo lograr el auto sustento familiar a mediano plazo, tan importante en este contexto actual. Por ello, se acordó la entrega de semillas del programa PRO Huerta, como se viene realizando en años anteriores, en esta ocasión se entregarán semillas de primavera-verano 2021. Todos los interesados podrán retirar el kit de semillas (que contiene una gran variedad) para implementar la Huerta Familiar, acercándose con DNI al centro más cercano de su barrio, de 9 a 14 hs.

Centro de Promoción Comunitario Barrio Traut (Avellaneda y 17 de Octubre)

Centro de Promoción Comunitario Ositos Cariñosos (Barrio Solidaridad)

Centro de Promoción Comunitario Amparo (Belgrano y Sordeaux)

Centro de Promoción Comunitario Este (Barrio Rubino)

Centro de Promoción Comunitario Oeste (Avellaneda y Ceretti)

Centro de Promoción Comunitario Manzanares (Av. Del Oeste y 25 de Mayo)

Jardín Maternal Municipal Eva Perón (Alvear y Pasteur)

Secretaría de Salud Pública: Pacientes PRODIABA-PROBE (Av. Rivadavia 463)

No se entregarán a más de 15 personas por día.

Informe Prensa Municipal – Miércoles 14 de octubre de 2021

