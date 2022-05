Las exportaciones alcanzaron en abril el máximo valor histórico: US$ 8.327 millones

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto destacó este jueves que las exportaciones argentinas en abril alcanzaron en valor «el mayor registro histórico para este mes», al sumar un total de US$ 8.327 millones. En relación a las cantidades exportadas, la cartera nacional resaltó que para el período enero-abril los envíos externos obtuvieron «el segundo mayor registro de la historia, solo superado por el mismo período de 2008″. «Las exportaciones argentinas totalizaron en abril US$ 8.327 millones, con un crecimiento interanual del 35,6%, que fue impulsado por un aumento de 23,7% en precios y 9,6% en cantidades», detalló Cancillería en un comunicado. En ese periodo, las exportaciones crecieron 28,5% con respecto al primer cuatrimestre del año pasado y superaron en 14% el récord previo de enero-abril de 2012. En tanto, las importaciones de abril sumaron un total de US$ 6.883 millones, con un crecimiento interanual del 47,3%, logrando «el mayor valor para un mes de abril» y un nuevo máximo histórico para un primer cuatrimestre, tras totalizar US$ 24.852 millones. Respecto del saldo comercial, Cancillería subrayó que «abril fue superavitario por US$ 1.444 millones, el valor más alto de los últimos seis meses y se acumulan 16 meses consecutivos de resultado positivo».

Fuente: Télam

