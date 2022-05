Las Flores recibió 7 nuevos móviles para Patrulla Rural. En breve llegarán otros 8 para la Policía Comunal

Fue en el marco de la visita este martes a nuestra ciudad del ministro de seguridad bonaerense Sergio Berni quien, tal cual lo anunciado en el día de ayer, hizo entrega de siete nuevos móviles policiales que serán destinados a Patrulla Rural. Además, el funcionario anunció que en un plazo no mayor a 45 días llegarán ocho más para la Policía Comunal. El funcionario, acompañado por el intendente Alberto Gelené, brindó una conferencia de prensa en el salón rojo municipal para luego hacer entrega de las llaves de los flamantes vehículos. Luego de manifestar su beneplácito por estar en nuestra ciudad una vez más («Como ustedes saben Las Flores es como mi segunda casa», dijo), Berni afirmó que «estar hoy aquí tiene que ver con una decisión del gobierno provincial de llevar adelante una política de transformación en materia de seguridad rural. Somos conscientes que casi el 80% de nuestro territorio tiene que ver con la ruralidad; nada que ver con los problemas de seguridad del conurbano profundo. No es el mismo abordaje». El ministro señaló luego que «en el interior se producen las riquezas de nuestra provincia y en ese marco hoy se ha jerarquizado la Policía Rural. No sólo se creó la especialidad sino que también se abrió la escuela reclutando el personal idóneo para llevar adelante esta especialidad. Las Flores tendrá 19 nuevos oficiales. A todo eso lo acompañamos con recursos materiales que son los patrulleros. A pesar del esfuerzo del intendente y la policía de mantener activos los móviles se necesitaba renovar la flota en Las Flores. Esto parecía una utopía y buenas intenciones pero hoy estamos terminando de renovar el 100% del parque automotor en la provincia y además renovándolos». Más adelante, Berni explicó que «vamos a poner en valor aquellos patrulleros que estén en condiciones de estar arreglados. También hoy estamos anunciando que vamos a entregar muy pronto, en unos 45 días aproximadamente ocho nuevos patrulleros para la Policía Comunal y además una licitación para reparar la Comisaría de la Mujer y la Estación Comunal. Son fuertes inversiones para todo eso y el resto será para tecnología para video vigilancia. En corto tiempo nos hemos puesto de acuerdo y por primera vez el gobierno cumple con los proyectos cuando asumió pese a los problemas logísticos que había. Hablando con los productores rurales entendemos que ellos son los beneficiarios y nos llevamos sus comentarios e indicaciones. La seguridad no es un contexto abstracto sino dinámico y se necesita una construcción diaria».

