Leo Municoy concejal: “A veces en algunos eventos éramos los propios florenses los que provocábamos problemas…”

En la mañana de “El Periodistico” conversamos con el concejal de TXLF Leonardo Municoy sobre los temas que toca el HCD en el dia de la fecha: Sobre el Expte DE 270, P ord, licitación privada 140 t. cemento, dijo: “es para fines generales, está vinculado al área de las 72 viviendas y que dada las características de los oferentes como son privadas tienen que ser convalidadas por el HCD es por 22 millones de pesos, hay una única oferente que es Cemento Avellaneda y pasa por el HCD…” Sobre el control de dichas compras, dijo: “Toda la mercadería para ser transportada son controladas, lo que es a granel se pesan. Pasa tanto en lo privado como en el público. Es lo que se ve en las rutas con las balanzas públicas. El principal problema es que no hay control en las balanzas, parte del problema es el peso que transporta tanto cemento como granos. Es una gran falencia que claramente no tiene que ver no sólo con esta gestión sino en anteriores. Los avances de determinadas rutas y corredores tienen que ser mayores pero debe ir también a la par de la responsabilidad de todos por el bien de no sólo la ruta 3 que es lo que estamos acostumbrados a ver sino otras rutas provinciales…”

Expte. DE 269, P ord, contrato comodato otorgamiento al municipio ambulancia; “La ambulancia es una unidad 0KM mercedes Benz Sprinter para secretaría de salud y los servicios que prestan. Es un préstamo (comodato) para uso exclusivo de dicha área…” Expte V 205, P resol, solicitud cambio ordenamiento urbano: “hace más de un año que funciona en paralelo dos comisiones que tienen como objetivo repensar el ordenamiento urbano y una de las primeras cuestiones que se dio fue el cambio de sentido de la Avda. San Martín para volver a contar y hay un amplio consenso para que tengamos una Av. central con doble mano, es pedido de vecinos que veían necesario la zonificación y puedan ser equiparados a otras zonas vecinas que permitan destinar lotes más chicos y para que se adapten a la idiosincrasia del lugar…Lo que es zonas con emprendimientos comerciales y casas de familias. Se quiere modificar zonas donde se incorpora una nueva categoría denominada zona turística donde unos sectores sean pensados para ese fin separándoles de la zona residencial-urbana. Hay temas de inversión de turismo que hay que prestarle atención…Lo que ha cambiado el perfil de turista, que viene buscando descanso, seguridad para su familia. Para nosotros faltan encuentros convocantes que pueda ser atractivo para gente de afuera como lo fueron en su momento. Hay que tener precauciones con controles y mucha responsabilidad. A veces en algunos eventos éramos los propios florenses los que provocábamos problemas…”

Sobre distintos reductores de velocidad que requieren vecinos, dijo: “Qué locura poner para aquellos que no levantan el pie del acelerador. Hay zonas con muchos barrios y viviendas, muchos chicos que transitan la calle, hasta que no podamos avanzar en un esquema acorde no queda otra que colocar reductores. El camino es de los controles que no son sencillos y no son económicos tampoco los reductores de velocidad… No me gustan los lomos de burro pero también se me hace muy difícil no darle solución al vecino como una alternativa. Mientras se trabaja en la educación y concientización habrá que colocarlos. Deberíamos aspirar a ser una ciudad donde el respeto por el peatón sea algo natural…”

