Ley Nicolás por mala praxis espera en el senado la decisión de la vicepresidenta

La Ley Nicolás nace ante la terrible realidad que le tocó vivir a Gabriela Covelli, mamá de Nicolas Deanna donde pierde la vida luego de dos diagnósticos médicos erráticos…El sábado 21 de octubre de 2017 fue a atenderse con el doctor Ricardo Cap por un fuerte dolor de cabeza. El médico le recetó dos analgésicos. Los malestares continuaron y dos días después volvió a ver a Cap. Ese día le dieron el primer diagnóstico: Contractura en la base del cráneo. Lo que en realidad tenía, se supo más tarde, era una meningitis bacteriana. El joven fue dado de alta, pero a las pocas horas comenzó a levantar fiebre, realizó un exoftalmos bilateral y lo internaron en la Clínica del Bosque de Pinamar con un suero sin medicación. “Confundió este último síntoma con una alergia, selló así la muerte de mi hijo”, finalmente falleció el 2 de noviembre de ese año, relata Gabriela Covelli, a Infobae Pta. De la Ong “familiares y víctimas de mala praxis” Por nuestro lado, Susana D `Agosto, abuela de Amparo y vice presidenta de la Ong, reclama tambien la convocatoria del senado con resultado positivo y confiando que desde el ejecutivo se promulgará.

Gabriela: “Le pedí varias veces a la presidenta del senado Victoria Villarruel un encuentro y nos dicen que tiene muchas ocupaciones y no puede recibir a familiares. Pero tiene tiempo para andar a caballo en Salta…”

«La ley Nicolás está lista para ser votada, falta bajar al recinto para que los senadores levanten su mano, estamos angustiados y desesperados porque hicimos un gran recorrido logrando con las 300 familias la unión en diputados de todos los bloques, salió dictamen favorable y media sanción por unanimidad…tuvieron la humanidad que en el último día hace un año cuando era el recambio de legisladores no se podía sesionar, pero la presidenta nos dijo que si había quórum hacía una excepción y se sesionaba. Fue motivante y difícil porque dependía de la voluntad de 270 diputados, el senado casi no tuvo sesiones este año, las comisiones se formaron recién en agosto, es terrible. Falta formar Comisiones, pero la de Salud y Legislación recién en agosto se conformó, prontamente algunos senadores realizaron un plenario de salud y con todos los senadores dieron dictamen favorable, vimos llorar a los senadores y abrazarnos diciendo que apoyaban nuestra ley. En septiembre la ley era un hecho, pero dependemos que la presidenta del senado convoque a una sesión que no va a ocurrir por causas ajenas y egoístas, problemas políticos ajenos a nuestros hijos. Esto nos mata y estamos por todos los medios tratando de llegar y sé que hay senadores que pretenden lograr esa sesión…Sé que todos nos acompañaron con la ley Nicolás. Si decíamos que somos de tal o cual partido hubiera sido más fácil. Ahora nos encontramos con algo que en 7 años de lucha nunca nos pasó. Le pedí varias veces a la presidenta del senado Victoria Villarruel un encuentro y nos dicen que tiene muchas ocupaciones y no puede recibir a familiares. Pero tiene tiempo para andar a caballo en Salta. En mi caso no tengo partido político. Admiro a las personas por lo que demuestran ser. Por los hechos y cómo nos han tratado como nos han demostrado legisladores de diversos partidos. Así como el senador Abdala me recibió en su despacho, otros como el sector libertario no me han querido recibir. Me decían que se estaba tratando la ley de leyes que era más importante. Pregunté si habían leído la Ley Nicolás y me dijeron que no. Y que también afecta a 40 millones de argentinos. Susana sabe que jamás estuve en política. Mi única bandera son Nicolás, Amparito y mucho más. Pero cuando viene una respuesta así también me defiendo. Tenemos muchas provincias que nos apoyan. Hay ley provincial impulsada por la ONG en adhesión al 17 de septiembre. Ley Nicolás fue tratada hace una semana en la Asociación de Magistrados de Argentina, pero la vicepresidenta no nos puede atender. Argentina está ubicada en el tercer lugar de mala praxis en América Latina. No creamos que en Europa no pasa. La diferencia está que en EEUU está más avanzado en protocolo de seguridad. Eso es lo que queremos llevar a una ley que se cumpla en todo el país. No es lo mismo ingresar a hospitales modelos o centros de salud de Villa Gesell por ejemplo que el hospital el Cruce. Se necesita enseñar, aprender de los errores para evitar daños y muertes evitables. Fuimos tan humanos que buscamos la prevención y no de punición. No vamos contra los médicos, salvo casos específicos como el juicio por la muerte de Amparo. Y voy a viajar y estar con la familia. Ella es un recuerdo presente en la familia y en mí aunque no la conocí. Si hay que llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos vamos a llegar. Queremos justicia…» ¡Queremos una sesión por Ley Nicolás. ¡Que sea ya…!

Susana: “Creo que uno de los 40 millones de argentinos que no está libre de sufrir una mala praxis es el presidente…”

“Tengo una compañera de lucha que me demuestra que las distancias no existen (Gabriela)…Esos nexos que quedaron en la parte política cuando fui concejal lo hemos utilizados todos, hemos visitados todos los bloques, no nos paró ni pandemia, hicimos zoom con diputados de diferentes bancadas… En nuestro sector político tuvimos respuesta positiva. El bloque oficialista fue el primero en adherir. El día que visitamos el senado para vernos con Alicia Kirchner nos dio su apoyo para la Ley Nicolás. Y así otros legisladores que votaron a favor y siguen preocupados para que la ley salga desde Diputados. Pensamos que iba a ver un parate en la Comisión de Salud pero no fue así, el parate es por cuestiones políticas, hay mezquindades, se habla de humanizar la política y justicia como si fuera algo antinatural. Hoy estamos siendo mirados por diferentes países que también luchan por la seguridad del paciente. Creo que uno de los 40 millones de argentinos que no está libre de sufrir una mala praxis es el propio presidente… Confío en que no la vetaría, no es una ley que afecte el presupuesto. Todo lo que se necesita ya está en vigencia. Venimos hace 5 años y 2 meses con la lucha por Amparito. Hemos trabajado incansablemente detrás de una causa… El 2 y 3 de diciembre -quiero que lo sepa la sociedad-se inicia el juicio por homicidio culposo de Amparo Suárez Bucci…” Remarcaba.

