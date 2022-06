Lic. Carlos Cattorini: “imposible que crezca la economía y el salario si no hay mayor cantidad de bienes”

Economía, crisis, inquietudes y propuestas fueron algunos temas que Cattorini habló con la 91.5 en “El Periodístico” este miércoles. “Se ha corrido el eje de discusión campo-empresario, campo-sindicatos, sería bueno la discusión pero para que se desarrolle el tema económico con posibilidades de crecimiento, integración social y capacitación para jóvenes. Muchos temas que se pueden abordar de diversos ámbitos, temas que hacen la diferencia de cómo se conforma una sociedad… como Liga integramos una región llamada Remsal y hemos hecho una propuesta legislativa a nivel nacional, planteamos entre otras cosas que tenemos que remover las causas estructurales que hacen crecer la pobreza, esta se ataca yendo a verdaderas causas, deficiencias en el sistema educativo, la formación, los costos asociados al mercado de trabajo, estructura impositiva, si no vamos a eso estamos condenados a un retroceso permanente como se viene demostrando hace 40 o 50 años…Por otro lado, y con respecto a los planes sociales…dijo: no es algo de este gobierno el tema de los planes, Cambiemos tampoco lo solucionó, inclusive aumentaron, no se puede atacar el problema sin una estrategia general – global que provenga de un acuerdo nacional con la mayoría de los sectores, no hay que empujar a nadie a la zanja, acá tenemos que hacer como salimos de esto, conteniendo a la mayoría de la gente, sino salir y no será logro de un partido sino un conjunto de actores de la sociedad empezando por movimientos sociales, sindicatos, los legisladores, quienes están en el ejecutivo, tiene que ser una estrategia global acordada entre todos sin que nadie pretenda sacar ventaja. Sobre el anuncio del presidente de declarar la guerra contra la inflación, expresó: la única forma de luchar contra la inflación, es promoviendo la oferta, es decir, Si no hay abundancia de bienes en la economía es imposible parar la inflación, imposible que crezca la economía y el salario si no hay mayor cantidad de bienes, si tenemos disponibilidad de bienes para comprar y ganamos x plata, y de pronto nos aumentan nuestros ingresos un 30 %, pero la cantidad de bienes que tenemos para comprar en la misma, no estamos en una mejor condición y lo que pasa es que el precio sube…no tiene sentido plantear que va a haber un crecimiento del salario real si no hay un aumento de la economía…!!! Y para eso se necesita inversión, y para tener inversión se necesita tener una perspectiva de como va a funcionar el país, y tener un plan, no se puede financiar emitiendo ni aumentando impuestos…!

Sobre la institución que comanda, dijo: La Liga está bien, se refleja la necesidad que estemos involucrados en nuestras actividades privadas pero igual estamos haciendo un gran esfuerzo por mantener la actividad, vamos a tener una reunión con el intendente con alguna inquietudes basadas en lo que tenemos que hacer a nuestro alcance en nuestra patria chica para que nos vaya bien a todos, tratar de insistir con algunos temas como la ordenanza que regula la habilitación de grandes superficies, una reorganización del centro de la ciudad, lo vamos a volver a plantear, queremos armar una mesa de trabajo para avanzar con esto, tratar de que avancemos con lo que proponemos, también planteamos es la situación de nuestra oficina de cobranzas de servicios, subvencionar el funcionamiento de la oficina, los sueldos han tenido un aumento del 80% y estamos en ese sentido complicados, tenemos distintas alternativas, no queremos cerrarla, la otra opción es restringir la atención para poder liberar personal para que se dedique a otras actividades y que tengamos algún apoyo por mantenerla funcionando como tal, es lo que vamos a plantear, tenemos como inquietud, sabemos que hay un proceso de digitalización en la municipalidad, estaría bueno que lo que son compras las necesidades se coloquen en la web con tipificación o detalle de la necesidad y que se haga concurso de precios para que todo comercio pueda participar, que publicite lo que necesita y que el comercio pueda cotizarlo, haría más transparente el proceso de compras y por otro lado se bajaría los costos a los cuales el gobierno mantenga la preferencia por lo local. Este hace muchos aportes a la economía municipal, que se establezca corredores para ingreso de mercadería, bien determinados de manera que se pueda hacer una adecuada fiscalización y que la mercadería para consumidor final paguen una tasa que equivalga por la tasa de seguridad e higiene… en otras ciudades no es sencillo pasar mercadería sin verificación, tenemos que partir de que haya un adecuado control y luego la parte de alimentos que también es muy delicado. Por ese lado tenemos inquietudes con las cuales queremos compartir y trabajar, así nuestra parte comercial puede desarrollarse mejor compitiendo con otros abastecedores.

ENTREVISTA COMPLETA A CARLOS MARIA CATTORINI

