Liga del Comercio: “Falta establecer objetivos estratégicos y compartirlo con la secretaria de producción.”

Hablamos con el licenciado Carlos María Cattorini en la mañana del 25 de mayo. Con la nueva política aplicada por la institución a partir del poco reconocimiento de la red BAPRO por cada operación que realizaba el sistema de cobranza personalizado, donde ahora quien no es socio, se le indica que sea adherente a la institución, abre la ilusiones de ir por más.

“Los socios financiaban el BAPRO que es utilizado por más gente que no lo es socia, invitamos a usuarios a adherirse con cuota de 300 pesos mensuales que tuvo buena repercusión, la mayoría optó por tomarla, son 550 socios adherentes y eso nos permite reducir la pérdida que teníamos, por ahora esa es la situación y nos da aire como para poder pensar en ir generando otros servicio, como por ejemplo retomar las obras en el salón para que tengamos también más diversificación de nuestros ingresos y seguir brindando el servicio que es muy importante, si bien se han generado otras variantes de pago hay mucha gente que sigue con la modalidad tradicional, lo mismo para estudios contables con los cuales trabajamos. Por ahora eso sigue en marcha y configurado de esa manera, estamos viendo cómo podemos brindar más servicios a socios adherentes, como descuentos en comercios o bonificación en corporativo telefónico….Había otras cámaras de comercio como la de Cañuelas o Lobos que ya lo venían usando, hay esquemas con subsidios municipales para que tengan las oficinas comerciales abiertas…la diferencia entre un socio de la institución, con los adherentes, estos no tienen voz y voto en las asambleas…” decía Cattorini.

“Provincia Net hace más de una semana que el servicio tuvo una caída general a nivel provincia, han ido recuperando entes oficiales, impuestos de AFIP y ARBA, después el lo que es recaudación para carnet de conducir también, IOMA, Registro de las Personas, faltan las empresas privadas, Camuzzi, Telefónica ejemplo…” Sobre su permanecía en la presidencia de la institución, dijo: “Ser presidente de la Liga implica una formación de manejo de una institución y relaciones con otras instituciones a nivel provincia para informar cambios o novedades de todo tipo…Cambios impositivos o en la legislación comercial, los planes de promoción de crédito, cosas que a través de una comunicación por Whatsapp tratamos de mantener informados a los socios. Está el tema de la gran responsabilidad que implica el BAPRO funcionando, tenemos que garantizar con un aval que no es personal ya que es de la institución el total de los recursos que se manejan, es un compromiso por demás importante. Es mucha responsabilidad, porque no podemos estar ninguno de nosotros todo el día pero confiamos en la gente que hay. Cuando tomé la presidencia estaba en la oficina de al lado, hoy hay otra impronta y con cobertura de seguro. Realmente quienes estamos en esto es para nosotros un peso y tratamos de buscar la manera de disminuirlo para que sea más fácil para el que venga el día de mañana y ocupe nuestro lugar…” Al ser consultado si la Liga articula reuniones o debates sobre la incorporación de industrias en el parque, dijo: “Nuestra institución siempre ha estado interesado en la producción local desde la década del ‘60, planificando el desarrollo local y era una comisión de entidades locales con el apoyo de la municipalidad. Esa comisión dio pie para comenzar con la conexión energética que se estaba planteando en ese momento. Desde ahí siempre hemos estado interesados, porque la Liga le da continuidad a esas iniciativas porque está más allá de los tiempos políticos. En los últimos años hicimos actividades relacionadas con esas sugerencias al municipio, tenemos con la secretaría de desarrollo una comunicación sobre los eventos que ellos realizan, falta establecer objetivos estratégicos y compartirlo, hay comunicación pero nos parece que hace falta articular con los planes para la ciudad a futuro. Sobre eso que resta mucho por hacer…” decía.

Sobre el tema del tránsito, Institución que estuvo participando en la mesa de debate ratificó su criterio de mano única de la Av. San Martín con dirección hacia el hospital hasta la plaza: “Lo nuestro está basado en lo que hemos ido recogiendo desde el estacionamiento medido hasta ahora. En el inicio tomamos injerencia o recibir comentarios sobre lo que era el desarrollo del centro, en aquel momento no fuimos escuchados ni por el oficialismo ni por la oposición, hoy nos encontramos con un centro despoblado, lo atribuyo a gran parte a una planificación adecuada. Hubo errores importante como la bicisenda al costado de la vereda y la gente comenzó a elegir otros lugares para comprar. Prevalecieron los lugares chicos o de consumo rápido. Hay muchos locales vacíos o con explotaciones que aportan poco al centro en sí como actividad…Creemos que es importante resolver el tema del estacionamiento. Esas islas no tienen utilización y quitan lugares para estacionar, el espacio que se dedica a motos que en muchos casos está vacío y que se podría ubicar en otro lugar, o una caladura entre árboles. Buscar una manera de favorecer el espacio de estacionamiento para autos. La idea también es tratar de generar un ámbito donde se retome la costumbre de espacios donde la gente se reúne. Y también que la gente disfrute espacios con una continuidad en espacios verdes y una acera donde confluyan los locales gastronómicos. Creemos que se puede generar otra atmósfera para favorecer la reunión de la gente. Espectáculos donde no sea necesario cortar la calle. Que todo sea ordenado…” Afirmaba.

ENTREVISTA COMPLETA A CARLOS CATTORINI

