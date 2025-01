Llegó el olímpico con la regata bajo el brazo

El hombre de Canotaje Las Flores llegó cerca del mediodía de este martes al ingreso de la ciudad (Alcides Seguí y Ruta 91) a las 11:50hs. donde los estaban esperando integrantes del club que lo vio formarse. El atleta de elite llega luego de conquistar las aguas del Río Negro en una regata que tuvo travesías por demás difícil por lo que significan casi 300 kilómetros que se dieron en 7 etapas aunque seguramente la 7ma. será la más recordada por dificultosa que fue. “Contento de estar en mi ciudad. No sé si voy a estar en la 50º edición, falta mucho, no he hablado, a ésta lo decidimos 20 días antes. Hay otros proyectos en el año que no quiero que se interpongan. De entrada, anduvimos bien, cómodos, nos faltó sprint pero demostramos que fuimos el bote con más máquina y más inteligente a la hora de tomar ciertas decisiones”, contaba en exclusiva Juani Cáceres. Por su parte, el intendente Alberto Gelené (en uso de licencia) se acercó al veredón municipal para saludar al flamante ganador de la Regata Internacional. «Un orgullo poder recibir a nuestro campeón con una inmensa trayectoria. Hoy recordaba cuando fue a competir por primera vez con apenas 15 años a esa misma competencia. Hoy ver que pasaron los años y lograr este desafío son cosas que quedan grabadas en la vida y hoy se merece el inmenso reconocimiento de todos».

