Lo que dejó el temporal: El Hollín trabaja en la recuperación del techo de su cantina

Debido a las fuertes ráfagas del lunes se desprendió por completo el techo de la cantina que el club aurinegro posee en su predio de Avda. Roberto Trucco. La 91.5 habló esta mañana con la presidenta de la institución, Claudia Gorosito, quien señaló que «me encontraba en mi trabajo y decidí pasar primero por mi casa para asegurarme que mi hijo estaba bien y desde allí me dirigí al predio. Cuando llegué vi el techo que se había volado íntegro. Fue una gran amargura porque pusimos mucho esfuerzo en hacer esa edificación. También el viento nos tiró dos postes de luz y por el momento no tenemos energía eléctrica». Gorosito manifestó luego que «el mismo día, gente de la Comisión, jugadores de nuestro club y colaboradores se acercaron para dar una mano. Había casi 25 personas trabajando para intentar poner el lugar en condiciones. Personalmente, me saco el sombrero por la gente fabulosa que tenemos». Finalmente, la presidenta recordó que «tenemos un bono contribución anual que se va a sortear en diciembre para quienes quieran apoyar al club».

