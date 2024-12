Los concejales que expresaron su posición sobre el presupuesto

Fue en la sesión extraordinaria convocada por la presidenta del HCD Laura Risso llevada a cabo el pasado jueves, la misma tuvo14 puntos, aunque el presupuesto para el ejercicio 2025 fue donde se planteó sobre tablas una disidencia principalmente por los concejales de la oposición. El monto solicitado por el ejecutivo ronda los 16.000.000.000.-. Recordemos que el jueves 26 de diciembre será la asamblea de mayores contribuyentes…”

Concejal Luciana Plini Adelante Las Flores

“Los empleados municipales con las categorías más bajas no llegan al día 10 del mes siendo muy generoso…”

Audio

Concejal Luciana Cocola LLA

“Nosotros elevamos una propuesta de alivio fiscal proponiendo la eliminación de estas tasas y derechos absurdos que son un estorbo al comercio…”

Audio

Concejal Sebastián Lizárraga Adelante Las Flores

“Nadie puede creer, ni un chico de 2 años que el aumento a los municipales va a ser del 20 %…como tambien lo decía el concejal Municoy…”

Audio

Concejal Federico Dorronsoro Adelante Las Flores

“Nosotros no vamos a acompañar como bloque el aumento del 45 % y el 80 % en las tasas, es el tercer año consecutivo que estoy sentado en la banca y no he visto ningún tipo de austeridad…”

Audio

Concejal Emilce Berecochea Adelante Las Flores

“Hay un momento de crisis profunda y en la manera de realizar obras, este intendente hace muchos años que esta y nosotros vivimos en la argentina, y vive en vaivenes, hiperinflación, tenemos estabilidad, eso nos enseña a cómo manejarnos…”

Audio

