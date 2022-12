Los Juárez visitaron la radio haciendo un balance después del exitoso 2022

Padre e hijo, como una especie de retroalimentación en un deporte que descubrieron hace 5 años, el Footgolf, o Golf pero con los pies, hablaron en el periodístico de Ernesto Varela. Después de quedar Mauricio en 2do lugar y 14º Santiago a lugar a nivel sudamericano, conversamos 27 minutos sobre el exitoso 2022 y el no acompañamiento oficial.

“La última anécdota nos pasó el lunes, fuimos a jugar el Torneo de Campeones y la figura era el Ratón Ayala, ese día Santiago ganó en su categoría y a mí también me fue muy bien. Cuando volvimos fuimos a comer a un lugar muy conocido en Las Flores -La Piojera-, nos encontramos con gente que sorpresivamente nos felicitó, la verdad que no lo esperábamos, hay un reconocimiento social, que nos reconforta…! Tenemos torneos durante el año, jugamos diferentes tours, la liga de Buenos Aires que es la más importante, otro tour como Mar y Sierras, otro en Lobos y Bragado, cada uno tiene 10 fechas. Este año hubo muchos torneos internacionales donde se jugó en Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay. Nos fue muy bien, en Senior Plus quedé segundo, si uno juega y anda bien en esos tours, tenés la obligación de mantenerte y la posibilidad de salir campeón. Este año siempre estuvimos peleando los primeros lugares, dos segundos…afirmaba Mauricio.

“El deporte lo conocimos en el 2017 en Miramar, papá se había jubilado y había comprado los palos de golf y fuimos a practicar para aprender a pegar, y vimos un cartel que decía footgolf los días lunes, y jugamos con una pelota que nos dieron ahí, dimos dos vueltas y empezamos a jugar y nos entusiasmamos, averiguamos las reglas, como se vestía, al otro año volvemos a jugar Miramar y nos encontramos con dos jugadores de Mar del Plata, La Serranita y de ahí mas no a cortamos más. El reglamente es iguales al golf, inclusive se usa el mismo vocabulario, el reglamento es el mismo con un hoyo de 52 cm de diámetro y una pelota Nº5 con bancos de agua…! Remarcaba Santiago.

ENTREVISTA COMPLETA DE 27 MINUTOS A MAURICIO Y SANTIAGO JUAREZ

