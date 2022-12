Luciana Plini asumió como Pta. de la UCR

La docente lo hizo acompañada por distintos dirigentes a nivel local, familiares, incluyendo al senador Ariel Martínez Bordaisco por la 5ta sección, con quien conversamos luego del acto.

“Gracias a todos, afiliados, vecinos, amigos, familia, al grupo Adelante y UCR, desde ahora y los de siempre a mis compañeros de Bloque, sin ellos todo esto no sería posible, gracias por el trabajo, compromiso y acompañamiento, Estar aquí hoy me enorgullece y alegra, este grupo llevó al radicalismo adonde está hoy, y creo que la única manera es involucrándonos y comprometiéndonos, por aquí pasaron hombres y mujeres que representan los valores en los que me identifico, el trabajo, la perseverancia y la honestidad. Es el tiempo de las mujeres, más allá que me tocó a mí, estamos hoy ocupando lugares que antes no ocupábamos, es el espacio pionero en dar la presidencia a una mujer. Para hablar de mí, soy una mujer con una historia de vida, soy desde los 23 madre y jefa de hogar, hoy tengo 44 años, y mi fortaleza es una virtud que hoy puedo entregar aquí también.

AUDIO DE LUCIANA PLINI

En un mano a mano, conversamos 7 minutos con el senador Provincial Ariel Martínez Bordaisco.

“La verdad que una alegría, Luciana es una mujer muy representativa y querida de esta ciudad, una trabajadora incansable, tendrá que poner una gran impronta en el 2023, hoy el radicalismo es la principal oposición en el concejo deliberante, se debe construir una propuesta para el 2023….. “El radicalismo es una sección muy importante, es la quinta de fierro decia Raúl Alfonsín, es una sección muy importante para la UCR y también para Juntos por el Cambio….ha sido la clave del 2021 y el triunfo de Santilli-Manes en la lista legislativa, donde nadie lo veía como posible….también se ve y se identifica el interior de la provincia, es una sección que va a ser decisiva el año próximo y será clave para ser alternativa a diferencia del oficialismo que está perdido, que no pueden sacarse una foto en conjunto…”

AUDIO DE ARIEL MARTINEZ BORDAISCO

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram