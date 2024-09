Lucrecia Laguzzi directora de la ETI: “A mí gustan los límites porque la base de la convivencia es el respeto”

Hablamos en el día de ayer con su flamante directora en “El Periodístico”, no solo por el festejo del 1º día de clase en el propio edificio, evento que se dará en el día de hoy con una cena de camaradería y sorpresas, si no de la oferta institucional, los cambios y desafíos que enfrenta la comunidad educativa en estos tiempos.

“Hace 17 años que estoy trabajando en la Escuela Técnica, comencé por el 2007 como bibliotecaria, después por cosas de la vida me arriesgué, siempre hay alguien que te impulsa o te ve esa característica por ahí dinámica y bueno me presenté a lo que son las pruebas de selección para secretaría que estuve 9 años formando o sea dentro de ese rol y bueno, siempre uno apuesta un poquito más…la ETI como le decimos cariñosamente se hace querer, te genera ese sentimiento de pertenencia, entonces dije bueno por qué no vamos por la dirección, pero no pensé ni imaginé que era tan inmediato ese día porque el año pasado ya estaba como Vice directora y este año le llegó la jubilación al director anterior Claudio Nush y me pasó la posta y creo uno se prepara para eso, siempre dando lo mejor con errores por supuesto…” Comenzaba diciendo Lucrecia.

“Yo destaco que no tengo una formación técnica, mi formación es normalista pero en tantos años estar en la escuela técnica uno se mimetiza y además obviamente, no estoy sola en esto de la conducción, uno es la cara visible o por ahí quien realiza las gestiones inmediatas o lo que queda pero hay todo un equipazo de trabajo, la escuela técnica es una familia realmente donde pasamos muchas horas ahí adentro…detrás tengo un secretario que es la mano derecha, otra mano derecha es el jefe de área que es de una la responsabilidad enorme en la cual yo me apoyo permanentemente porque él tiene clara la parte técnica que quizás yo no, o la tengo que adquirir y allá en la tiene porque fue alumno, o sea forma parte de lo que es el equipo de conducción, trabajamos mancomunadamente con este equipo, obviamente, ni hablar que tengo los preceptores que son la herramienta fundamental es quien día a día recibe los chicos, saben con la miradita nomás, si están bien o si están mal, son geniales y trabajan mancomunadamente en pos de enaltecer día a día la escuela técnica..”

Sobre las necesidades en los talleres, comentó: “estamos un tanto desprotegido en herramientas, estamos también transitando la actualización de un nuevo régimen académico, tenemos las herramientas de antaño, hoy la realidad es otra ,totalmente distinta hoy como vos bien decías vamos por el acompañamiento, la escucha generar esos momentos de acompañar de garantizar esa trayectoria, que el alumno realmente que adquiera esos conocimientos, no es una formación más sino en la etp (la educación técnico profesional) preparándolos para el desafío de seguir una carrera universitaria como es una ingeniería una arquitectura o demás, sino también prepararnos al mundo laboral no te olvides que son 7 años de formación y en el último año ellos están con distintos oferentes realizando las prácticas profesionalizantes, esas prácticas obviamente no son pagas continúan siendo alumnos, tienen una cursada pero a su vez en contra turno van a trabajar a esas empresas y se van formando, nosotros con todo eso está la realidad que como te decía no es la realidad de antaño, nos tenemos que agiornar con las herramientas y recursos que tenemos y si hablas de límites, sí a mí me gustan los límites porque la base de la convivencia es el respeto y el respeto tiene que empezar por uno y es hablarles a los alumnos, yo siempre tengo presente y ellos y ellos me dicen la lucre pero yo les doy esa confianza porque ellos saben hasta dónde tienen esa confianza de venir y sentarse y hablar, estoy hablando con vos y las puertas de la dirección están abiertas…” Remarcaba Lucrecia.

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA A LA DIRECTORA LUCRECIA LAGUZZI.

