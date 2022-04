Luis Angilello Pte de Leones: Exitosa operación de Cataratas

Se realizó la primera operación de cataratas por el Hospital local, a través de la técnica facoemulsificación, un proyecto que venía a cubrir a todas aquellas personas que no poseían los recursos necesarios hecho en un hospital público. Para esto, es necesario hacer un poco de historia -comentaba Angilello-, Hace algunos años la fundación internacional de Leones puso “centros oftalmológicos de la media luna”, y el primer club de leones que lo recibió fue el nuestro se trató de un equipamiento por 174 mil dólares, luego hubo inconvenientes con el nombramiento del oftalmólogo, los nombramientos, luego la pandemia pero ahora iniciamos las gestiones para una operación de este tipo, el viernes pasado se pudo lograr la primera operación con éxito en el hospital público, profundamente emocionado, la veníamos peleando mucho, es un convenio de adhesión que hizo el municipio, lo refrendó el ex intendente Canosa y fueron todas conversaciones a través del municipio y hospital, en esta etapa tenemos que agradecer a quienes confiaron que se podía hacer aquí, desde los coordinadores del Club de Leones, a los profesionales hasta la Cooperadora que contribuyó con fondos para completar esta obra. Aparece el problema de cataratas, que se dio en este caso en un adulto y la catarata impide que pueda ver. Ahora no es como antes que había que esperar que madure, sino que ahora cuando la persona está en un punto, se le coloca una lente intraocular, es paciente ambulante y le cambia totalmente la vida. El médico es Germán Rodríguez, médico de planta del hospital junto con el equipo de cirugía del hospital. Remarcaba.

Pte. de Leones Luis Angilello- Dr. German Rodriguez- Director del hospital Mauricio Alejandro

ENTREVISTA A LUIS ANGILELLO

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram