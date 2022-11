Luis D`Agostino Pte. de la Coop. Del Hospital “Me propusieron y no puse resistencia, sólo que no haya política»

Si bien fue elegido con una alternancia, la realidad marca que D´Agostino podría ser uno de los mas experimentados en trabajar en esta institución, -según el sin inducción política-, lo real es que los nombres que la integran, son en gran parte una fusión entre el gelenismo, canosismo y hasta cercanos al ex dirigente KQ Dahn.

“Siempre en la Cooperadora y acompañando al Hospital hace más de 20 años con todo gusto, la elección se dio muy tranquila, nosotros tenemos mandatos cada dos años, a partir de este año se va a renovar el 50% todos los años, tenemos un estatuto diferente a las demás instituciones, hay que respetar por la personería jurídica…..Hubo en algún momento dos listas pero uno cree que el hospital es muy sensible, y la política no es el lugar adecuado en una institución como la cooperadora. Sabíamos que había que hacer asamblea y elegir autoridades, sabíamos que hay que renovar y poner gente joven y comprometida, a veces pedíamos ayuda a instituciones o amigos para cubrir puestos, la doma por ejemplo es una tarea que empieza muchos días antes, desde el miércoles previo acarreando cosas y 15 días antes haciendo leña. La mujer también cumple un rol social muy importante, la idea es trabajar en conjunto, no hay ideología política, el grupo tiene como objetivo trabajar para el hospital. Se ha invitado al oficialismo a participar y acercarse, como se hizo para formar una lista conjunta, por ahí en otro momento no se dio lo que uno y otro quería, esta vez fue totalmente abierta, me propusieron y “no puse resistencia sólo que no haya política”. Igual, lo mío es relativo, si tengo que agarrar la pala voy y agarro, cuando hay que reír, reímos, cuando hay que llorar, lloramos y cuando hay que trabajar, trabajamos, el balance fue brillante y un matiz especial, que en el marco de la pandemia la gente ha colaborado mucho y todo el mundo ayudó…»

ENTREVISTA COMPLETA A LUIS D´AGOSTINO

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram