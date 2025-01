Marcelo Montastruc: “El coleccionista de vinilos”

Marcelo es un coleccionista de vinilos con lazos sanguíneos florenses, viene de visita periódicamente con su familia y era merecedor de realizarle una entrevista de color. El es un muchacho con capacidades diferentes “nos corrigió”, y por supuesto, escuchamos su experiencia en la relojería de su tío ubicada en la calle San Martín casi P. Originarios.

“Tengo de Palito Ortega, Sandro, Chango Nieto, Sabú, Trocha Angosta, discos de 45 y 33RPM… Mi mamá tenía un Winco y tenía discos de ese estilo musical, soy de la vieja escuela como se suele decir, tengo una colección contabilizada entre 300 y 400. A veces voy a ferias porque la gente dona porque no tiene donde reproducir los discos…Hoy tengo un centro musical Philips con una bandeja Wincophone. Paso música, pincho algún simple. Hay mucha gente que me ayuda para sumar discos a mi colección, Sergio Méndez, cantante brasileño, tiene una canción del ’77 que dice “Nunca digas adiós” y lo pude obtener…colección abarca rock nacional, instrumentales y más, voy a pasar música cuando me piden y hago todo ad honorem… En el 2000 escuchaba “Ayer y hoy” por FM Alpha que conducía Alberto Cartasso, pasaban todas esas canciones latinas que fueron furor en el 70 y 80. El programa sigue en otra radio y lo sigo escuchando por internet…” Decía.

Sobre su actividad particular, dijo: “En mi vida particular trabajaba en una huerta en un Colegio en San Vicente, iba temprano como asistente de vivero y escuela. Se llama “Redondel”, una escuela con capacidades especiales que me dio mucha satisfacción. Si me llaman iré con gusto nuevamente…” Remarcaba

Escucha el audio de la entrevista completa a Marcelo Montastruc

About The Author