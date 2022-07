María Sol Vignasse es la nueva directora de Asuntos Agropecuarios

En horas previas al decreto presidencial que limitaba la incorporación de personal a las áreas gubernamentales, en nuestra ciudad fue designada la profesional con un importante curriculum, ya que es Ingeniera agrónoma egresada de la universidad de La Plata, docente, ha realizado profesorado en disciplinas industriales, diplomatura en producción ovina, en producción de carne y comercialización en la universidad de la Republica de Uruguay, diplomatura en la universidad de Lomas de Zamora también en producción ovina especial para el centro de la Pcia. de Bs. As. y maestría en asuntos sociales agrarios. Habló en El Periodístico esta mañana:

La idea es sumarme al equipo con proyectos especiales, tomo el compromiso de continuar la labor de Daniel Testani –veterinario-, ex titular del Área que seguirá colaborando con nosotros, vamos a ir incorporando nuevas actividades. Me desarrollo en el programa CEPT en Rosas, que es toda una experiencia con la realidad de los parajes, también Cambio Rural con productores ovinos de Pardo, disfruto de lo que hago, es un desafío grande iniciar un trabajo desde la gestión local con una responsabilidad de llevar adelante políticas públicas…lo ovino me gusta mucho, es una actividad que tiene mucho para explorar y explotar aún, aquí se desarrolla en las producciones familiares y está presente en los trabajadores rurales, hay que apuntalar y diversificar la oferta durante el año, hay mucha potencialidad para crecer, lo ovino tiene características muy particulares, también soy productora ovina por lo que conozco el tema y me apasiona..

la propuesta es apuntalar todas las producciones locales, ese será el objetivo, ayer hubo una reunión de la Comisión Agropecuaria Local, participa el municipio con la secretaría de desarrollo sustentable, escuelas rural, Cept, ministerio de desarrollo agrario, etc., ayer conversamos sobre el Plan Ganadero Provincial que se lanzó desde Las Flores hace algunas semana que propone la radicación de enfermedades venéreas en el ganado vacuno en todo el territorio bonaerense, es histórico, ayer conversamos y esto es primicia de cómo empezar a difundir este programa y sus características, en fin, las posibilidades de que todos los productores se adhieran al plan, fue un tema importante que tendrá repercusiones, Las Flores tiene una cantidad importante de ovinos, la región centro es la segunda en cantidad de cabezas, es una zona donde hay muchas políticas públicas para desarrollar en ese sector para que puedan ir incorporando para realizar su actividad de la mejor manera, con capacitaciones y eso hay que aprovecharlo…Lo que se hablaba ayer es que es un eje que se viene conversando hace mucho, es histórico con médicos veterinarios que van impulsando fuertemente, es una noticia muy importante para los actores y productores, la novedad es que hay una campaña de concientización, el plan ganadero 6×6 establece la obligatoriedad de establecer un control por enfermedades venéreas, viene de alguna manera a dar curso de algo históricamente y que estaba ajeno, es muy nuevo y habrá que acercar herramientas para solucionar lo que se encuentre después del análisis, habrá créditos para mejorar la infraestructura, jornadas de asistencia técnica y capacitación adecuada. Es sumarme el trabajo que muchas instituciones vienen haciendo.

Seguimos siendo un partido ganadero y la cantidad de productores se ha mantenido en los últimos años y la actualización anual de estas variaciones es fundamental para poder acompañar a productores de la mejor manera, hay que seguir acompañando a esa actividad en lo que vaya requiriendo…

Compartimos datos estadísticos con las tasas de preñez de distintos lugares del país comparadas también con otros países, es un porcentaje importante, pero hay que ver que esas estadísticas las realizan productores que hacen tacto y esos datos se pueden estipular en un 65% a nivel país, la gran apuesta es incrementar esos porcentajes de destete para aumentar la producción de terneros…destacaba.

ENTREVISTA COMPLETA A MARIA SOL VIGNASSE

