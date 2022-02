Mariano Meliante, Pte. de la Sociedad Rural: «Las retenciones son la caja para mantener al sector más pobre»»

El actual titular de la Sociedad Rural Las Flores visitó este miércoles los estudios de «El Periodístico». En charla con el Lic. Daniel Cúccaro, Meliante se mostró preocupado por la sequía en el Partido. «Hay un panorama de sequía extrema por la falta de lluvias. Algunos campos están relativamente bien pero otros muestran un panorama demasiado preocupante. De hecho, se ha solicitado que se declare el sector en emergencia económica. Esto es general, a nivel país. En el norte todo está prendido fuego. Encima hay que escuchar al gobierno que dice que los productores son los culpables», afirmó Meliante. Posteriormente, el dirigente manifestó que «a todo esto tenemos que seguir soportando la carga impositiva. Ya lo dijimos alguna vez, del 35% que se lleva el estado desde Las Flores jamás vuelve. En países limítrofes hay pueblos donde el campo realmente rinde y crece. Acá seguimos perdiendo inversiones que haría que el comercio y también el sector sean mucho más fuerte. Hoy lamentablemente se piensa en el día a día y cómo sobrevivir». Meliante dijo más adelante que «las retenciones no es más que la caja para mantener a la gente en la pobreza y hacer que se conformen con planes sociales. Ya llevamos tres generaciones ni-ni. Gente que ni estudia ni trabaja. No hace nada. Somos apenas 15 millones los que trabajamos en el país y así no se vislumbra ningún futuro. Con estas políticas han desaparecido alrededor de 90 mil productores». Y fue más tajante. «El gobierno habla de defender al pequeño o mediano productor. Y es mentira, siempre sobreviven los grandes campos. Favorecen al que tiene más dinero. Los que tienen menos hectáreas y menor capacidad de producción desaparecen. Y allí aparecen los terratenientes. Como Lázaro Báez, por ejemplo». Finalmente, volviendo al orden local, Meliante dijo que «en nuestra institución estamos activos en diferentes temas como seguridad o producción. Con un predio que es ejemplo, con remates, con buenas referencias. Ojalá que este año sí podamos llevar adelante la exposición rural.

