Markus Heydn titular de Coopershoes. “Ampliación y necesidad de mano de obra”

El titular de la reconocida empresa de calzado de origen brasileño ubicada en el Sector Industrial Planificado habló este viernes en “El Periodístico”. Sobre la actualidad de Coopershoes en este 2022 contó que “desde fines del 2021 empezamos con dos etapas de ampliación para atender una necesidad de tener mayor espacio físico y hacer frente a la demanda de los clientes que requieren mayor demanda de producción, son 3 mil metros cuadrados cubiertos adicionales a lo que teníamos el año pasado…la gestión de ordenamiento interno y espacio ya que crecimos muchísimo en el último año en cuanto a producción y cantidad de personal. Hemos crecido un 210% a 250% con volumen e incremento que hoy en día requiere mayor espacio físico..la misma realidad que observamos en 2006 o 2009 donde se restringe el producto importando por las reservas del país, si analizamos el contexto de reservas del banco central no vemos un cambio brusco que nos da pie para arriesgarnos con las inversiones que estamos haciendo, no vamos a volver de una apertura generalizada de importaciones como el 2015…en cuanto a la logística no se si se pudo bajar pero pudimos hacer que la ecuación cierre mejor para los clientes, hemos realizado acuerdos con las empresas transportistas que están a la altura de nuestra demanda…estamos demandando incorporación de personal, hay un proyecto de ampliación y crecimiento fuerte, en 2020 arrancamos con 100 y hoy trabajamos 310, harían falta unas 40 o 50 personas y tenemos serias dificultades para incorporar personal porque no se están presentando la cantidad de personas que incorporaríamos inmediatamente…esta problemática la he escuchado en ciudades linderas como Saladillo, el sector general de calzado e indumentaria está con mucha demanda por la política nacional…venimos haciendo reuniones con personas del gobierno y nos mencionan que no habría un cambio de rumbo hasta fines del año que viene…hemos hablado con el área de desarrollo social de nación para incorporar ese personal y potenciar el trabajo para generar esa tranquilidad a esas personas y puedan reinsertarse a la actividad laboral…

ENTREVISTA COMPLETA A MARKUS HEYDN

