Martín Tetaz dip. Nacional: “Este es un gobierno que cuando llegó quiso aumentar las retenciones pero el Congreso no lo permitió…”

En la cobertura periodística de LA RADIO en Palermo, nos encontramos y le solicitamos una reflexión del discurso del Pte Milei al diputado por la UCR y Pte de Comisión de Legislación del Trabajo, Martin Tetaz.

“El discurso del presidente tuvo dos partes, la primera me pareció brillante porque fue, esencialmente, una revalorización del trabajo del sector productivo y una defensa histórica que era necesaria, era importante volver a posicionar al sector productivo en el lugar que le corresponde a la nación…Dicho eso la segunda parte, fue una propaganda habitual del gobierno y faltó la parte de la cual establecer el compromiso claro de cómo se iban a reducir las retenciones y de cómo se iba a eliminar el cepo. Este es un gobierno que cuando llegó quiso aumentar las retenciones pero el Congreso no lo permitió. Bueno, hoy no hubo nada de esa mención. Sobre todo para alguien que está convencido de que las retenciones son una forma de robo…Por eso no se entiende por qué pensaba que el equilibrio fiscal tenía que conseguirse robándole más al sector, eso estuvo ausente en el discurso. Pienso que ameritaba un poco más de precisión de cuándo iba a ser la eliminación de las retenciones…” Remarcó

