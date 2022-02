Mauricio Zabalza, desde EE UU por el no uso del tapaboca: Es una medida muy laxa

Sobre las nuevas medidas que incluyen el no uso obligatorio del barbijo en la vía pública en Nueva York, Mauricio Zabalza, periodista oriundo de Gral. Belgrano pero con raíces florenses contó este jueves en “El Periodístico” que “esto lo dicta la gobernadora, es un estado como la provincia de Buenos Aires, Nueva York que son cinco barrios va a seguir con el mandato de vacunas para entrar a lugares, que cada empresa haga lo que quiera, yo creo que es una medida laxa, pero si subís a un subte tenés que seguir usando el barbijo, lo que hizo fue dar cierta libertad, igual bajaron mucho los contagio, esta variante da la sensación que se está yendo. A nivel nacional sigue alto porque esta ola de esta cepa supercontagiosa pero NY ha marcado cierto liderazgo en la vacunación porque hay que tener en cuenta que NY obligó a las vacunas de alguna manera, Bomberos Policías, los que no se vacunabas quedaban desafectados, en ese sentido fue bastante duro, pero bueno, que no me hablen de libertad cuando en abril del 2020 murieron 40.000 personas, porque todos tenemos un muerto conocido y tenemos el virus o lo tuvimos, la otra noticia es que el Dr. Anthony Fauci dijo que la fase aguda se estaría yendo pero a futuro sería necesario una cuarta dosis, cuando veo de gente que no se vacunó falleció o personas muy cercanas que la pasaron realmente mal y veo que el 97% de los internados son gente no vacunada digo “la vacuna sirve”. La globalización hizo que esto se expandiera, ahora esto se traslada de manera muy rápida a diferencia de las pandemias como la gripe española en el 18´, Esta Omicron se distribuyó rápidamente en todo el mundo. Por eso lo de la máscara es laxo, lo vamos a seguir usando en ciertos momentos, vas al supermercado, pero eso es según el estado.

ENTREVISTA COMPLETA A MAURICIO ZABALZA

