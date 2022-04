Muerte de terneros por consumo de bolsas de nylon de la planta de reciclado

Ante el fallecimiento de varios terneros en los últimos años, hoy conversamos con la vecina Analía Damperat que posee junto su esposo -José Cillero- una chacra detrás de la planta de reciclado de residuos. Desde hace años , la familia Cillero – Damperat han luchado con presentaciones en el Concejo Deliberante, reclamos a distintos intendentes de una realidad irreversible.

Una vez más dolida y enojada, seguimos con las bolsas de nylon que vuelan hacia los corrales y los animales las consumen y mueren. Pasa con los terneros, que como joven empieza como jugando, la mastica y la traga, le obstruye el intestino y luego con el estómago lleno no come y no defeca y se va consumiendo, un ternero que era sano termina muriendo, no es la primera vez que nos pasa, y hasta que no se controle volverá a pasar, de años venimos sufriendo con ese tema…es incalculable la cantidad de animales que han muerto, 7 u 8 por año, te da bronca porque ves el sufrimiento del animal y también la pérdida económica porque vivimos de esto…los del matadero nos decían que encontraban los animales con la panza llena de bolsas, es una impotencia, porque se trata también de tu bolsillo.

INCANSABLE RECLAMO: Desde que se rumoreaba lo que se iba a hacer estuvimos alerta, siempre dijimos que no iba a funcionar y no funciona, estamos muy dolidos porque no hubo desde el municipio reparo ni contemplación hacia los vecinos, mucha promesa, habladuría y mentiras. Esto es cada vez más grande, cada vez más desbordado, sobre pasa el protector de las napas y contamina todo, es terrible…el agua para consumo la traigo de un molino que está limpia, lo más contaminado es pasando la ruta, porque el agua corre para el lado del Salado, para ese lado el agua es de color rosa…Por otro lado decía: el tema del basurero se usó políticamente mucho tanto a favor como en contra, en todos los gobiernos, Canosa me pareció más acertado cuando dijo que no podía prometer lo que no iba a poder cumplir, hay que tapar la celda y sellarla y para arriba no contamine, para abajo seguirá contaminado porque el daño ya está hecho…encima tenemos este basurero oficial y el de la laguna La Blanca..si no recibís la basura – bolsas de un lado recibís el humo del otro, y cuando el humo va para la ruta rogas para que no haya accidentes…ya es en vano pedir, ellos durante años nos escucharon, ya saben cuál es el problema, por su responsabilidad deben solucionar esto de una vez por todas. Nunca recibimos ni una disculpa por los daños y el mal que nos han hecho, ya mostraron que no tienen intenciones o que no saben o que no pueden.

ENTREVISTA A ANALIA DAMPERAT

