«Mujeres Rurales» despide el año con la previa del Festival de la Tradición

El próximo jueves 22 a las 20:30hs. en la sede de San Martín 583 se realizará una previa del Festival que se realizará el próximo 7 de enero en el estadio del Club Juventud Unida. En esta oportunidad actuarán Ezequiel Ailán y Cani Minoli. También se presentará la «1ra. elección del Embajador/a de Las Flores, quien representando a alguna Institución de la Ciudad, nos representará a futuro en diferentes actividades durante el año. Habrá servicio de cantina y cosas ricas.

Acerca del Festival del 7 de enero

Por segundo año Cani Minoli presenta este show bien folclórico para cantar y bailar el primer sábado del año, el 7 de Enero en el Club de Juventud Unida. Estarán presentes la uruguaya Catherine Vergnes, el formoseño Ricardo Palavecino, Germán Montes, Alejandro Fernández, Retumba Malambo, Grito Arisco!!!! entre muchos otros cantantes.

Se realizará la 1RA ELECCIÓN DEL EMBAJADOR/A DE LAS FLORES. Todas las instituciones Florenses serán invitadas a presentar un postulante (sin distinción de sexo, ni físico), quien nos representara en diferentes actividades durante el año!!!!. Queremos dejar expresamente aclarado que NO es un CERTAMEN DE BELLEZA, se evaluará la actitud y el compromiso con la Institución a la cual representa. Los postulantes competirán por los siguientes títulos, EMBAJAD@R DE LAS FLORES, 2do. EMBAJAD@R y 3er EMBAJAD@R. Cuando termina el Festival arranca el DJ Julián Sánchez y ahí sí, hasta que las velas no ardan!!!! Las preventas las encontras en BIEN CAMPERO, San Martin 193. Las primeras 500 ventas participan de torneos especiales. Habrá Cantina y Paseo de Emprendedores. Y un dato importante… si este año llueve NO SE SUSPENDE!!!!!

